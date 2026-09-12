L'Allemand Mikael Baza, l'un des paris de Barcelone pour l'avenir, a disputé ses premières minutes sous le maillot blaugrana, après avoir participé avec l'équipe des juniors (B) à un match amical face à l'équipe première de l'Athletic Sant Just.

La rencontre a constitué un test relevé pour Baza, âgé de 16 ans et international avec la sélection allemande des juniors, face à un adversaire composé de joueurs plus expérimentés, dont certains ont plus du double de l'âge des joueurs de la Masia.

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Le match s'est soldé par une défaite de Barcelone (2-1), hier vendredi, mais le défenseur allemand a laissé des impressions positives lors de ses débuts, selon le journal catalan « Sport ».

Au cours de la rencontre, Baza a démontré sa capacité à intercepter les ballons, sa vitesse dans la couverture, ainsi qu'une bonne condition physique et une présence évidente dans la construction du jeu depuis l'arrière, et ce quelques jours seulement après son arrivée et son adaptation à ses nouveaux coéquipiers.

La nouvelle stratégie de Barcelone

Le transfert de Baza, qui dispute sa première saison avec le Barça, s'inscrit dans la stratégie du club visant à investir dans les jeunes talents.

Les caractéristiques du défenseur, qui mesure plus de 1,90 mètre, évolue du pied gauche et jouit d'une puissance physique, correspondent à l'orientation de la cellule de recrutement du club, qui a restructuré ces derniers mois son dispositif de détection dans le but de repérer les talents précocement, avant que les grands clubs européens ne les atteignent.

Barcelone attend l'évolution de Baza au cours de la période à venir, avec la possibilité de le voir monter dans l'équipe des juniors (A) dirigée par Pol Planas cette saison, après que le joueur s'est déjà installé à la Masia et a entamé sa phase d'intégration progressive au sein de l'environnement du club.

Le jeune défenseur dispose encore d'une large marge de progression, et il est lié par un lien de parenté au défenseur Jonathan Tah, son cousin, qui figurait dans le viseur de Barcelone avant son transfert au Bayern Munich.

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