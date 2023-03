La (grosse) somme exigée par Leo Messi pour rejoindre Cristiano Ronaldo

Lionel Messi envisage de s'installer en Arabie Saoudite à la fin de la saison pour jouer dans la même ligue que Cristiano Ronaldo.

C'est ce qu'affirme El Chiringuito, qui rapporte qu'Al-Hilal souhaiterait recruter Messi et que l'as du PSG y réfléchirait.

Messi veut affronter Cr7

Son père et agent, Jorge Messi, exige un salaire de 600 millions d'euros pour que son fils accepte le transfert.

En cas de transfert, Messi rejoindrait son rival de longue date, Ronaldo, en Arabie saoudite.

Ronaldo a signé pour Al Nassr sur un transfert gratuit en janvier après que son contrat avec Man Utd a été résilié en novembre.

L'avenir de Messi au PSG est de plus en plus incertain.

Le contrat du joueur de 35 ans au PSG expire à la fin de la saison en cours, et les Parisiens sont actuellement en négociations pour le renouveler.

Mais Messi n'a pas signé de nouveau contrat et il est de plus en plus probable qu'il décide de quitter Paris.

Le FC Barcelone aimerait réengager son ancienne superstar, le coach Xavi et le président Joan Laporta ayant tous deux confirmé publiquement leurs intentions plus tôt cette saison.

L'Inter Miami aimerait faire venir Messi en Major League Soccer.

Messi quitte Barcelone

Messi a effectué un transfert gratuit au PSG à l'été 2021, après avoir été dans l'incapacité de signer un nouveau contrat avec Barcelone.

La légende argentine a battu pratiquement tous les records pendant plus de 20 ans au Camp Nou, marquant un nombre incroyable de 672 buts en 778 matchs.

Il a connu une première saison difficile au PSG avec seulement six buts en Ligue 1, mais il a retrouvé son meilleur niveau cette saison.

Il a inscrit 18 buts et délivré 17 passes décisives toutes compétitions confondues depuis le début de sa carrière au PSG et a également mené l'Argentine à la victoire lors de la Coupe du monde au Qatar.

L'Argentin a également été sacré joueur de l'année lors de la cérémonie FIFA Best à Paris à la fin du mois de février.