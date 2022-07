La grosse offensive de Chelsea pour Koundé

Selon Diario AS, Chelsea se prépare à lancer une dernière offensive pour le défenseur central du FC Séville - et cible du FC Barcelone - Jules Koundé.

Le club de l'ouest de Londres est prêt à offrir plus pour le Français mais son intérêt pour d'autres joueurs n'a pas été apprécié.

Chelsea s'est intéressé à plusieurs autres défenseurs centraux au cours des dernières semaines, ce qui signifie que la priorité de Kounde est désormais le FC Barcelone, qui a fait savoir depuis le début qu'il était son premier choix.

L'article continue ci-dessous

Mais Kounde est également conscient de la situation financière délicate du FC Barcelone et n'est pas prêt à attendre que le club catalan mette de l'ordre dans ses affaires. Si un accord est trouvé avec Chelsea, il les rejoindra.

Kounde a rejoint Séville à l'été 2019 en provenance de Bordeaux et trois saisons plus tard, il est l'un des défenseurs centraux les plus cotés du football européen. Il a formé un superbe partenariat avec Diego Carlos au Sanchez-Pizjuan et n'a encore que 23 ans. Quiconque le signe signe, signe un défenseur central pour la prochaine décennie.