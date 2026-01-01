La grosse mise au point de Roberto Carlos sur sa santé

L'emblématique ancien latéral gauche a été opéré dans son pays natal après un mois chargé, notamment un déplacement aux États-Unis pour le tirage au sort de la Coupe du Monde 2026. Carlos s'était initialement rendu à l'hôpital en raison d'un petit caillot de sang dans la jambe et a donné des nouvelles de son état de santé suite à la propagation de rumeurs infondées.

Roberto Carlos donne des nouvelles de son état après l'opération.

Une IRM du corps entier a révélé un problème cardiaque, ce qui a nécessité une intervention chirurgicale d'urgence pour la pose d'un drain. L'opération, qui dure habituellement 40 minutes, a duré près de trois heures en raison de complications, selon Diario AS.

Carlos a été gardé en observation à l'hôpital pendant 48 heures, mais a utilisé les réseaux sociaux pour informer ses fans inquiets des rumeurs selon lesquelles il aurait subi une crise cardiaque.

Il a publié sur Instagram : « Je souhaite clarifier les informations qui circulent actuellement. J'ai récemment subi une intervention médicale préventive, planifiée à l'avance avec mon équipe médicale. L'intervention s'est bien déroulée et je me porte bien. Je n'ai pas fait d'infarctus.

Je me rétablis bien et j'ai hâte de retrouver la pleine forme et de reprendre bientôt mes activités professionnelles et personnelles. Je remercie sincèrement chacun d'entre vous pour vos messages de soutien et d'attention. Je tiens à rassurer tout le monde : il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Mes plus sincères remerciements vont à toute l'équipe médicale qui s'est occupée de moi. »

Le Brésilien a été intronisé au Temple de la renommée de GOAL au début du mois.