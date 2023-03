La grosse mise au point de Rashford sur son futur

Marcus Rashford a réfuté les suggestions selon lesquelles il chercherait à devenir le joueur le mieux payé de la Premier League.

Selon le Daily Star, Rashford espère un contrat de plus de 500 000 livres par semaine, car l'international anglais, qui aura 26 ans en octobre, entrera dans la dernière année de son contrat actuel.

Le problème, c'est que Man Utd ne sait pas où il en sera financièrement à la fin de la saison. La signature possible de Harry Kane de Tottenham pourrait également avoir un impact sur le montant que United est prêt à offrir à l'attaquant, tandis que De Gea et Luke Shaw sont également sur les rangs pour obtenir de nouveaux contrats.

En tout cas, Rashford s'est prononcé contre l'information selon laquelle il exigerait un salaire mirobolant en ligne, en tweetant : "Juste avant que celane commence à faire le tour de la toile ! C'est complètement absurde. Le club et make self ont été respectueux l'un envers l'autre, et cela restera ainsi. Je me concentre uniquement sur le fait de finir le mieux possible en championnat et de gagner des trophées."

Rashford riposte

Rashford a inscrit 27 buts toutes compétitions confondues cette saison et a réussi à regagner sa place dans l'équipe d'Angleterre.

L'attaquant - qui est le meilleur attaquant de Man Utd depuis le début de la saison - est considéré comme le possible "joueur de la saison" pour sa formidable forme, mais il n'y a pas encore de nouvelles quant à la date à laquelle il signera un nouveau contrat à Old Trafford, bien que l'on pense que les deux parties souhaitent que cela se produise.

Rashford aurait refusé une proposition du Paris Saint-Germain l'été dernier et a bien l'intention de rester dans son club d'enfance dans l'immédiat.