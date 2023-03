La grosse certitude du Barça sur Dembélé

Actuellement, le Barça est confronté à la gestion habituelle d'un grand club de football ainsi qu'à diverses situations de crise.

Le club doit réduire sa masse salariale de 200 millions d'euros pour respecter sa limite salariale, il essaie de redévelopper le Camp Nou et de faire décoller son projet Espai Barca de 1,5 milliard d'euros. En outre, El Caso Negreira menace de déstabiliser toutes ces opérations.

Ca négocie fort avec Dembélé

Selon MD, il a également ralenti les négociations contractuelles. La priorité est de s'assurer que le club peut enregistrer tous les contrats conclus, dont le plus célèbre est Gavi, avant de s'engager dans de nouveaux contrats.

Auparavant, le club souhaitait conclure un accord avec Ousmane Dembele le plus rapidement possible. Il a été l'un des meilleurs joueurs de l'équipe cette saison et, étant donné que le dernier cycle de négociations avec Dembele a abouti à la fin du contrat du Français, cela se comprend.

Cependant, les négociations avec Dembele ont maintenant ralenti, parce qu'il n'est plus une priorité. Les Blaugrana ne sont pas inquiets pour autant, car ils estiment que Dembele veut rester. Même si les conditions doivent être négociées, les deux parties veulent un accord.

Dembele est en fin de contrat en 2024 et il ne serait pas surprenant que plusieurs clubs de taille moyenne mettent à l'épreuve la détermination du club et du joueur cet été. D'autres clubs pourraient également essayer de le persuader d'aller au bout de son contrat. Même s'il est compréhensible qu'ils soient occupés par d'autres affaires, plus Barcelone laisse traîner les choses, plus le risque est grand qu'il parte, ou pire, qu'il parte gratuitement.