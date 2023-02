L'interview controversée de Cristiano Ronaldo avant sa sortie de Manchester United aurait contribué à sa séparation avec l'agent de longue date Jorge

Ronaldo a abandonné son agent avant son transfert en janvier à Al-Nassr et un rapport de L'Equipe indique que la relation entre les deux a commencé à se détériorer parce que Mendes n'a pas pu lui trouver un nouveau club après avoir quitté Old Trafford. Ronaldo et Mendes se sont séparés à la suite de la tristement célèbre interview dans laquelle le joueur de 38 ans a critiqué Manchester United et l'entraîneur Erik ten Hag.

Un divorce pour Cr7

Une source a déclaré au média français que Mendes considérait l'interview comme une "énorme bourde" qui a marqué un tournant clé dans la relation et une autre a déclaré que la rupture avec Ronaldo ressemblait à "un divorce" pour l'agent.

Ronaldo voulait quitter United l'été dernier, mais Mendes n'a pas pu trouver de club qui lui convienne, la star portugaise faisant pression pour un transfert au Bayern Munich ou à Chelsea. Après avoir abandonné Mendes en tant qu'agent, Ronaldo a rejoint l'équipe saoudienne d'Al-Nassr.

Al-Nassr est de nouveau en action le 25 février lorsqu'il affronte Damac dans l'élite saoudienne.