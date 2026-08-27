La guerre entre la Fédération internationale et la Confédération européenne de football n'est plus un simple conflit d'influence à huis clos : l'UEFA a décidé de faire exploser la plus grosse bombe judiciaire de l'histoire du jeu, en engageant des poursuites pénales directes contre Gianni Infantino et la FIFA elle-même.

L'accusation portée contre Infantino, président de la Fédération internationale de football, se résume ainsi : avoir tenté de vendre les tournois les plus sacrés de la planète, la Coupe du monde masculine et féminine, à des investisseurs privés, dans le cadre d'un accord secret tramé dans l'ombre pendant plus d'un an, à l'insu de tous.

Des documents exclusifs publiés par la BBC Sport ont révélé que l'Union européenne de football, l'UEFA, a officiellement engagé des poursuites pénales en Suisse contre la Fédération internationale de football, la FIFA, et son président Gianni Infantino.

Cette mesure d'escalade sans précédent intervient dans le contexte d'un projet controversé, annulé par la suite, visant à vendre des parts des droits commerciaux des grands tournois de la FIFA à des investisseurs du secteur privé.

Les documents ont montré que l'UEFA a présenté une demande officielle pour obtenir des preuves et des documents destinés à être utilisés dans la procédure pénale engagée devant la justice suisse contre Infantino et la FIFA.

Le texte de la demande déposée par l'UEFA, qui révèle l'ampleur du choc dans les coulisses du football européen, indique : « Le 28 juillet 2026, sans consulter le Conseil de la FIFA, l'Union européenne de football, aucune des autres confédérations continentales, ni aucune des 211 fédérations membres de la FIFA, Infantino, qui prétend agir au nom de la FIFA, a publiquement annoncé un projet visant à placer les droits commerciaux de la Coupe du monde masculine et féminine et de la Coupe du monde des clubs dans une nouvelle filiale : FIFA Forward Enterprise (FFE). »

La demande ajoute, sur un ton accusateur tranchant : « L'annonce d'Infantino a constitué la révélation publique d'un projet qu'il avait élaboré avec un petit groupe de conspirateurs, dont on affirme qu'ils travaillaient secrètement à son développement depuis plus d'un an. »

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Ces accusations sont considérées comme les plus graves auxquelles Infantino est confronté depuis qu'il a pris la présidence de la FIFA, l'UEFA le plaçant en confrontation directe avec la justice pénale suisse, sous l'accusation d'avoir agi de manière individuelle et d'avoir vendu l'héritage du football mondial sans aucun mandat de l'Assemblée générale de la FIFA.