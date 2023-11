La grande décision de Benjamin Mendy pour éviter la faillite

Benjamin Mendy a pris une décision importante pour éviter la faillite.

Ancien joueur de Manchester City, Benjamin Mendy a eu des déboires avec la justice anglaise ces dernières années. L’international français était accusé par plusieurs femmes d’agression sexuelle. Blanchi par le tribunal de Chester, Benjamin Mendy n’en a pas fini avec les problèmes.

Benjamin Mendy vit une situation compliquée

Les démêlés judiciaires de l’ancien joueur de l’AS Monaco lui ont coûté beaucoup sur le plan financier. Benjamin Mendy se retrouve dans une situation financière délicate. Peu après sa libération par la justice anglaise, Mendy réclamait des arriérés de salaires à Manchester City. Ayant été acquitté, l’ex-citizen avait droit aux salaires non versés par son ancien club depuis septembre 2021. Des arriérés qui s’élèveraient à 11,5 millions d’euros.

La grande décision de Mendy

Si jusqu’à cette date, il n’a toujours pas eu gain de cause, Benjamin Mendy n’a pas de temps à perdre. Mal en point financièrement, l’international tricolore a décidé de vendre l’un de ses biens. Mendy va se débarrasser de son manoir dans le Cheshire. À en croire The Sun, le joueur aurait même réduit le prix de son manoir de 750 000 euros, afin de le vendre au plus vite. La valeur du manoir de Mendy est estimée à 5 millions de livres sterling.

Mendy doit vendre

Benjamin Mendy est dans le rouge. Il est obligé de vendre sa maison en Angleterre pour éviter d’être complètement ruiné, explique le média britannique. Considéré comme « l’une des plus belles du Cheshire » par certains agents immobiliers, la demeure dispose d’une piscine, un cinéma, une salle de jeux ainsi que six grandes chambres.

Un retour pas encore réussi

Libéré de son contrat avec Manchester City après avoir été reconnu non coupable des chefs d’accusation qui pesaient contre lui, Benjamin Mendy a fait son retour en France. Le Français a paraphé un contrat de deux saisons avec le FC Lorient. Mais Mendy a encore besoin du temps pour se remettre complètement en forme. Avec les Merlus cette saison, il n’a eu droit qu’à 78 minutes en Ligue 1. Très peu, pour le champion du monde 2018.