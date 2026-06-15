La fumée blanche se profile : voici le successeur de Robin van Persie au Feyenoord

Sipke Hulshoff (51 ans) sera bientôt présenté comme le nouvel entraîneur principal du Feyenoord. L’icône du club, Giovanni van Bronckhorst, l’assistera sur le banc du stade De Kuip.

Selon le site spécialisé Feyenoord Transfermarkt, les derniers détails de la négociation portent sur l’organisation de ce binôme.

Le club souhaite officialiser leur arrivée rapidement afin qu’ils puissent prendre les commandes de l’équipe dès le début de la nouvelle saison.

Le groupe se réunira fin juin pour le premier entraînement collectif, fixé au lundi 29 juin.

La première semaine de préparation s’achèvera par un premier match amical. La campagne de matchs amicaux de Feyenoord débutera cette année au Krommedijk : le samedi 4 juillet contre le FC Dordrecht (14h30).

Hulshoff connaît parfaitement l’environnement du club : entre 2022 et 2024, il a été l’adjoint d’Arne Slot avant de le suivre à Liverpool.

Pur produit du club, Van Bronckhorst est un véritable symbole : formé à Rotterdam, il y a joué et entraîné, ce qui en fait une figure emblématique.