Yuri Tielemans a inscrit son nom dans l’histoire de la Coupe du monde en marquant deux buts lors de la victoire haletante de la Belgique face au Sénégal (3-2) après prolongation, mercredi soir au stade de Seattle aux États-Unis, en 32es de finale de la Coupe du monde 2026.

Le milieu de terrain a inscrit le but décisif à la 124e minute et 43 secondes, devenant ainsi l’auteur de la réalisation la plus tardive de l’histoire de la Coupe du monde.





Son coup de pied a effacé l’ancien record établi par l’Algérien Abdelmoumen Djabou, auteur d’un but contre l’Allemagne à la 120e minute et 49 secondes lors des huitièmes de finale de la Coupe du monde 2014, match que les « Maschinen » avaient remporté 2-1.

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Tielemans est également devenu le deuxième joueur de l’histoire de la sélection belge à réaliser un doublé en phase à élimination directe de la Coupe du monde, après Bernard Voorhoof, auteur d’un exploit similaire contre l’Allemagne en 1934.

La rencontre semblait échapper aux Belges, mais les Diables Rouges ont renversé la vapeur grâce à Romelu Lukaku puis Youri Tielemans, qui ont inscrit deux buts coup sur coup aux 86^e et 89^e minutes pour égaliser à 2-2.

La rencontre est alors allée en prolongation, au cours de laquelle les Diables Rouges ont arraché la qualification grâce à un penalty obtenu et transformé par Tielemans à la 120^e+5 minute.

Grâce à ce succès, les Belges se qualifient pour les huitièmes de finale et défieront le vainqueur du match États-Unis-Bosnie-Herzégovine.