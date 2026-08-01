La direction d'Al-Hilal a commencé à agir tôt pour régler l'un des dossiers les plus importants en dehors du rectangle vert, après que des rapports ont révélé que la société du club étudie le renouvellement du contrat du stade Kingdom Arena, qui prend fin à l'issue de la saison 2026-2027, une démarche qui confirme l'attachement du « Leader » à son stade, devenu l'un des principaux facteurs de sa puissance ces dernières années.

Depuis l'inauguration du Kingdom Arena, le stade n'est plus un simple lieu pour accueillir les matches, mais est devenu une partie de la nouvelle identité d'Al-Hilal. Il s'est associé aux plus grandes réalisations et victoires, et s'est transformé en une forteresse dont il est difficile pour les adversaires de repartir avec un résultat positif.

Plus qu'un simple stade

Al-Hilal est parvenu à construire une relation exceptionnelle avec le Kingdom Arena, tant sur le plan sportif que du côté des supporters, puisque le public a pris l'habitude de remplir les tribunes lors de la plupart des matches, ce qui a conféré à l'équipe un avantage évident à domicile, en particulier lors des grandes rencontres sur les plans national et continental.

La structure moderne du stade a également contribué à offrir un environnement professionnel complet à l'équipe première, que ce soit en ce qui concerne la qualité de la pelouse ou les installations et services, ce qui s'est directement répercuté sur le niveau de performance durant les matches.

Stabilité sportive et marketing

L'attachement d'Al-Hilal au Kingdom Arena n'est pas seulement lié à l'aspect sportif, mais s'étend aussi à l'aspect financier, puisque le stade est devenu l'un des actifs marketing les plus importants du club, à travers les droits de dénomination, les partenariats et les recettes du public, sans oublier l'organisation de divers événements.

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C'est pourquoi le renouvellement du contrat offre à Al-Hilal une stabilité à long terme, et évite à la direction d'entamer de nouvelles négociations pour trouver un stade de remplacement, avec lequel l'équipe pourrait perdre une partie de l'avantage qu'elle a bâti au fil des dernières saisons.

Un message pour l'avenir

Face à la concurrence croissante entre les clubs de la Roshn Saudi League, Al-Hilal est conscient que préserver les éléments du succès n'est pas moins important que de recruter des stars. C'est pourquoi l'attachement au Kingdom Arena apparaît comme une étape logique dans le projet du club, qui cherche à poursuivre sa domination sur le plan national et à concourir avec force pour les titres continentaux et mondiaux.

Pour cette raison, le dossier du renouvellement du contrat du stade ne représente pas une simple démarche administrative, mais une étape stratégique pour préserver le « royaume d'Al-Hilal », devenu l'une de ses armes les plus importantes au sein du rectangle vert.