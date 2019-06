La folle saison de Bernardo Silva

L'ancien monégasque a soulevé sa 5e Coupe de la saison. Aucun autre joueur en Europe ne peut se targuer d'avoir connu autant de succès collectifs.

Le a pris dimanche soir le dessus sur les , s'adjugeant ainsi la première Ligue des Nations de l'histoire. Les Lusitaniens l'ont emporté 1-0 grâce à un but de Gonçalo Guedes.

Parmi les protagonistes de ce succès il y avait Bernardo Silva. Le brillant milieu offensif fut d'ailleurs auteur de la passe décisive sur la réalisation du Valencien.

L'ancien monégasque a pu au coup de sifflet final, et comme tous ses partenaires, soulever ce nouveau trophée international. Et c'est un geste auquel il commence à bien être habitué. Et pour cause; rien que sur la saison 2018/19, il en est à cinq titres conquis.

Une carte de visite des plus séduisantes

Bernardo Silva a été couronné champion d' avec , et il a aussi remporté les , la et la Community Shield. Et à ces nombreux trophées, on peut aussi ajouter une distinction individuelle : celle du meilleur joueur de la saison chez les Eastlands.

Pour rappel, avant son arrivée à City, Silva avait aussi vécu des sacres avec le en 2014 et l'AS en 2017. À son âge (24 ans), il fait sans conteste partie des joueurs les plus titrés en activité.