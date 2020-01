La finale de la Ligue des champions et le derby de Milan parmi les événements DAZN les plus diffusés en 2019

L'événement phare de l'UEFA en foot dclubs a dominé le top 10, avec un certain nombre de combats de boxe qui se sont également révélés populaires.

La finale de la entre les poids lourds de et a été l'un des évènements des plus diffusées sur DAZN dans le monde en 2019, aux côtés de la revanche entre Anthony Joshua et Andy Ruiz en boxe.

Les Reds de Jurgen Klopp ont triomphé de leurs rivaux lors du match à Madrid, avec des buts de Mohamed Salah et Divock Origi pour permettre aux Merseysiders de mettre la main sur le trophée pour la sixième fois.

En tout, cinq matchs de la première compétition de clubs de l'UEFA font partie du top 10 de l'année, les matches de demi-finale impliquant Liverpool, Barcelone, l' et Tottenham se révélant particulièrement populaires parmi les diffuseurs.

Cependant, la plus grosse diffusion de l'année a sans aucun doute été la confrontation très attendue entre Joshua et Ruiz, alors que le poids lourd britannique a pris sa revanche sur le Mexicain en Arabie saoudite.



Les 10 événements les plus diffusés sur DAZN en 2019

Classement Event Date 1 Ruiz vs Joshua II 7 décembre 2 Champions League final: Tottenham vs Liverpool 1er juin 3 Champions League semi-final: Liverpool vs Barcelona 7 mai 4 Canelo vs Kovalev 2 novembre 5 KSI vs Logan Paul II 9 novembre 6 Champions League: Tottenham vs 1er octobre 7 vs Inter 21 septembre 8 Champions League semi-final: Ajax vs Tottenham 8 mai 9 Champions League semi-final: Barcelona vs Liverpool 1 mai 10 Canelo vs Jacobs 4 mai



En effet, un certain nombre de combats de boxe figure dans le top 10, comme les combats de Canelo Alvarez contre Sergey Kovalev et Daniel Jacobs.

Cela ne surprendra guère les fans de boxe d'apprendre que les débuts professionnels sensationnels des YouTubers Logan Paul et KSI sont dans le top cinq. Ce combat - KSI vs Logan Paul II - a eu lieu le 9 novembre, avec une victoire par décision partagée pour KSI.

Quels ont été les sports les plus populaires sur DAZN?

Classement Sport Consommation (en heures) 1 Football 314.6 millions 2 Baseball 38.1 millions 3 Sports Mécaniques 37.9 millions 4 Football Amércain 37.2 millions 5 Boxe 22.6 millions



Alors que le combat Ruiz contre Joshua II était l'événement le plus diffusé sur DAZN en 2019, le football était en fait le sport le plus populaire, avec plus de 300 millions d'heures regardées par les téléspectateurs.

Le baseball a suivi le football avec des personnes consommant 38 millions d'heures, tandis que le sport automobile et le football américain n'étaient pas loin derrière.

La boxe a représenté 22,6 millions d'heures de diffusion. Au total, plus de 100 événements ont dépassé chacun un million de flux au cours de l'année.



Quels ont été les appareils les plus utilisés pour regarder DAZN?

Classement Appareil Pourrcentage 1 Mobile 26 pour cent 2 Set-top box / Décodeur 23 pour cent 3 Smart TV 21 pour cent 4 Ordinateur de bureau 17 pour cent 5 Console de jeu 13 pour cent

De plus en plus d'abonnés regardent via leurs appareils mobiles. Les décodeurs suivent en termes de popularité à hauteur de 23%, les téléviseurs intelligents représentant 21%. Les appareils de bureau, tels que les PC, étaient utilisés dans 17% des cas et les consoles de jeux telles que PlayStation 4 et Xbox Ones sont également des appareils populaires pour la diffusion en continu.