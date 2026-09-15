Jürgen Klopp n'a pas attendu longtemps pour imposer sa marque. Dès sa première grande décision en tant que nouveau sélectionneur de l'Allemagne, il a tranché l'éternel débat autour des buts de la Mannschaft et redonné confiance à un gardien qui était sur le point de sombrer dans l'oubli international.

Le quotidien allemand « Bild » a révélé que Jürgen Klopp a pris sa décision finale : Marc-André ter Stegen, gardien du Barça actuellement prêté à l'Ajax, sera le nouveau gardien titulaire de la sélection allemande.

Selon les informations, Klopp ne s'est pas contenté de la décision administrative : il a contacté personnellement le gardien de 34 ans pour lui faire part de sa pleine confiance et lui assurer qu'il figurerait dans sa première liste, qu'il dévoilera jeudi prochain.

Cette décision marque la fin d'un long et douloureux périple pour ter Stegen, absent de la dernière Coupe du monde à cause d'une blessure et éloigné du maillot national pendant plus d'une année entière.

Son retour aura une symbolique particulière, puisque son match du retour devrait être le sommet de la Ligue des nations européenne contre les Pays-Bas, le 24 septembre à Amsterdam, la ville où il réside actuellement en tant que gardien de l'Ajax.

Le grand perdant : Baumann hors des plans

À l'inverse, le grand perdant de l'arrivée de Klopp semble être Oliver Baumann. Comme l'ont confirmé plusieurs médias allemands, Klopp a décidé d'écarter totalement le gardien de Hoffenheim de sa liste, lui qui fut pendant de longues années la doublure de Manuel Neuer avec les quadruples champions du monde, tournant ainsi une page entière du gardiennage allemand.

Vous pouvez discuter plus en profondeur des sujets et des actualités sur les forums de Kooora



Derrière ter Stegen, la concurrence pour les postes de deuxième et troisième gardien reste grande ouverte, avec en tête de liste Jonas Urbig, le jeune gardien du Bayern Munich, et Alexander Nübel, gardien de Beşiktaş.

Finn Dahmen, gardien d'Augsbourg, dispose également d'une solide chance de rejoindre la liste, tandis que Loris Karius ne devrait jouer qu'un rôle secondaire, malgré ses récentes performances avec Schalke et sa forte relation passée avec Klopp à Liverpool.