Le club américain du Minnesota United a officiellement annoncé le départ du milieu de terrain colombien James Rodríguez, seulement six mois après son arrivée.

Le club disposait d'une option pour prolonger le contrat de James jusqu'au mois de décembre prochain, mais il ne l'a pas activée, sachant que depuis janvier dernier, l'ancien joueur du Real Madrid n'a disputé que huit matches avec le Minnesota.

Désormais agent libre, James Rodríguez doit maintenant se mettre en quête de son quatorzième club en carrière professionnelle.

Âgé de 35 ans, l'international colombien a mené la sélection de son pays lors de la Coupe du monde 2026, atteignant les huitièmes de finale, avant d'être éliminé face à la Suisse aux tirs au but.

Pour autant, sa situation en club semble plus fragile : depuis son passage au Bayern Munich entre 2017 et 2019, le meneur de jeu n'est pas resté plus d'une saison dans un même club, passant par huit équipes différentes en sept ans.











