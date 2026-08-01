La fin d'une ère ? Vinicius au bord du départ après la décision choc du Real Madrid

La star brésilienne Vinicius Junior traverse un tournant décisif dans sa carrière avec le Real Madrid, après que le club madrilène s'est dit prêt à se séparer de ses services en cas d'échec des négociations en cours pour la prolongation de son contrat, qui arrive bientôt à expiration.

Selon des sources bien informées auprès du réseau ESPN, la direction du Real Madrid a adopté une position ferme en refusant d'augmenter sa dernière offre de prolongation du contrat du joueur, soulignant que la décision finale est désormais entre les mains du joueur lui-même, soit en acceptant l'offre proposée, soit en cherchant une nouvelle destination.

Vinicius, âgé de 26 ans, revient au centre d'entraînement de Valdebebas lundi prochain, pour rejoindre les préparatifs de la nouvelle saison, à un moment où il ne reste plus qu'une seule année avant l'expiration de son contrat, ce qui place le club face à des options limitées.

Les sources ont révélé qu'Arsenal suit la situation de près et estime qu'il serait en position de force dans les négociations si l'ailier brésilien décidait de partir, malgré le démenti d'une source proche du joueur quant à l'existence de tout contact direct avec le champion de Premier League.

Les négociations entre les deux parties sont restées au point mort pendant de longs mois, Vinicius n'ayant montré aucune précipitation à signer un nouveau contrat, tandis qu'aucune date n'a été fixée pour une nouvelle réunion entre la direction du club et les représentants du joueur.

Ces développements interviennent dans un contexte de mécontentement manifeste affiché par Vinicius la saison dernière sous la direction de l'ancien entraîneur Xabi Alonso, notamment après son remplacement lors du Clasico au stade Santiago Bernabeu, sur fond de déception générale liée à l'absence de tout titre majeur pour la deuxième saison consécutive.

Depuis son arrivée au club madrilène en 2018 en provenance du Brésil, Vinicius s'est imposé comme l'une des plus grandes stars du football mondial, ayant marqué lors de deux finales de Ligue des champions et terminé deuxième au classement du Ballon d'Or en 2024.