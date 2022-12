La fille de Pelé donne des nouvelles

La légende du football brésilien est toujours hospitalisée, et sa fille a donné quelques nouvelles à l'approche des fêtes.

Toujours hospitalisé à l'hôpital Albert Einstein de Sao Paulo, Pelé a donné quelques nouvelles par l'intermédiaire de sa fille.

La légende du football brésilien, seul joueur à avoir été sacré champion du monde à trois reprises avait annoncé il y a quelques jours qu'il devrait passer les fêtes allité.

Cette nuit, sa fille a posté une photo en compagnie de son père, dont aucune image publique n'avait été divulguée depuis de longues semaines.

Une image accompagnée du message : "On est toujours là, dans la lutte et dans la foi. Une nuit de plus ensemble".

Victime d'un cancer du côlon, Pelé avait été admis à l'hôpital le 29 novembre en pleine Coupe du monde, suscitant l'inquiétude et générant de nombreux hommages en marge du tournoi.