La FIFA évite de justesse la crise majeure en revenant sur sa décision « controversée »

La FIFA a provoqué un vif émoi en envisageant sérieusement de décaler la rencontre Mexique-Angleterre, prévue en huitièmes de finale de la Coupe du monde, de 18h à 12h ce dimanche, avant de faire machine arrière et de confirmer le coup d’envoi initial au stade de Mexico, sous la pression des fédérations mexicaine et anglaise.

La FIFA envisageait ce changement en raison de prévisions météorologiques défavorables pour l’après-midi de dimanche, ainsi que de craintes sécuritaires liées aux déplacements et aux éventuelles célébrations de masse après la rencontre, sans toutefois avoir officialisé cette modification.

Ce revirement intervient après plusieurs heures d’incertitude, les deux fédérations ayant exprimé leur profond mécontentement face à une décision qui a bouleversé l’organisation sportive, logistique et télévisuelle de l’un des matchs les plus attendus de la Coupe du monde.

Javier Aguirre, le sélectionneur mexicain, a été le premier à monter au créneau : « C’est un coup de poing dans l’estomac ; tout est à refaire. Ce n’est pas tout à fait un travail perdu, mais presque. »

Agüero a précisé que ce changement aurait obligé son staff à « reprendre toutes les préparations mises en place au cours de la semaine », notamment les horaires des repas, les périodes de repos, les séances d’entraînement physique, les réunions techniques, les déplacements vers le stade et les protocoles d’échauffement.

La protestation n’a pas épargné le camp anglais : la surprise y a même été plus grande, plusieurs médias britanniques affirmant que la Fédération anglaise n’a découvert ce changement potentiel que par la presse, avant toute notification officielle de la FIFA, suscitant un vif mécontentement au sein de la délégation.

L’inquiétude dépassait le cadre sportif : des vols transportant des milliers de supporters anglais devaient atterrir à Mexico dimanche matin, et un coup d’envoi avancé de six heures aurait pu les priver de la rencontre, tandis que d’autres avaient déjà modifié leurs plans de voyage, leurs réservations d’hôtel et leurs correspondances pour rien.

Les prévisions d’orages pour l’après-midi du dimanche ont motivé cette réflexion, un phénomène qui a déjà perturbé plusieurs rencontres de cette Coupe du monde et peut entraîner la suspension temporaire des matchs à titre préventif.

S’y ajoutaient des craintes liées aux déplacements des supporters et aux éventuelles célébrations de masse après la rencontre, un sujet que les autorités locales suivaient de près après plusieurs incidents survenus durant la compétition.

En faisant machine arrière, la FIFA éteint un début de crise organisationnelle et confirme le coup d’envoi à 18 heures, heure locale, pour ce match majeur des huitièmes de finale.