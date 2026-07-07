La FIFA envisage de lever l’interdiction : le retour de la Russie pourrait soudainement devenir possible

La FIFA pourrait bientôt vivre un tournant majeur. Selon Sky, l’instance mondiale du football s’apprête à débattre officiellement de la levée possible de l’interdiction frappant les équipes russes. Cette évolution fait suite aux récents mouvements au sein du sport international.

Depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022, tous les clubs et sélections nationales russes sont exclus des compétitions internationales, une sanction imposée conjointement par la FIFA et l’UEFA.

Officiellement, la guerre n’a jamais été citée comme motif ; les instances ont invoqué des risques pour la sécurité, l’intégrité des compétitions et la garantie d’un déroulement ordonné des matchs.

La donne pourrait toutefois évoluer sous l’effet d’une décision du Comité international olympique. Mardi, le CIO a annoncé que les sanctions frappant les athlètes russes seraient largement levées, ouvrant la voie à leur retour dans les compétitions internationales.

Cette réintégration reste soumise à des conditions strictes : respect des règles antidopage et passage de plusieurs contrôles avant toute reprise de la compétition internationale.

Dans le football, des signaux avaient déjà été envoyés indiquant qu’un retour était envisageable. La FIFA a ainsi invité tous ses États membres, y compris la Russie et la Biélorussie, à participer à la Coupe du monde des moins de 15 ans qui se déroulera en octobre en Azerbaïdjan. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, s’était également déjà prononcé en faveur d’un retour des équipes russes.

Cette éventuelle réintégration demeure toutefois un sujet extrêmement sensible. En Ukraine notamment, ces développements sont accueillis avec incompréhension, ce qui signifie qu’une décision définitive de la FIFA suscitera sans aucun doute de vifs débats dans le monde du football.