La femme de Morata en a marre

Alice Campello s'est rendue sur Instagram pour exprimer ses frustrations et a appelé à la prise de "mesures sérieuses" contre les discours haineux.

L'épouse d'Álvaro Morata, Alice Campello, a appelé à l'action après que le mannequin italien a reçu une avalanche de messages haineux pendant et après la victoire de l'Italie en demi-finale contre l'Espagne.

Pour l'attaquant espagnol, un moment joyeux a rapidement fait place à un moment douloureux alors que l'Espagne s'est effondrée hors de l'Euro 2020 aux mains de l'Italie en demi-finale de mardi. Le match s'est terminé 1-1 après prolongation, l'Italie s'imposant 4-2 aux tirs au but pour réserver sa place en finale. Après avoir marqué le but égalisateur qui a conduit le match aux tirs au but, Morata a raté le dernier tir au but de l'Espagne lors de la séance fatidique, ce qui a donné la victoire aux Italiens.

Ce fut un tournoi difficile pour Morata, qui a fait face à des menaces de mort et à des commentaires ignobles sur les réseaux sociaux au cours de la compétition. Mais pendant et après le match Espagne-Italie, c'est sa femme, l'Italienne Alice Campelllo – qui a porté le maillot espagnol pendant une grande partie du tournoi – qui a fait les frais de cette haine, plusieurs utilisateurs publiant des commentaires attaquant le mannequin, son mari et même leurs trois enfants.

À la suite du barrage de commentaires haineux, Campello s'est rendue sur Instagram pour exprimer ses frustrations et a appelé à la prise de "mesures sérieuses" contre ceux qui recourent à de tels discours haineux sur les réseaux sociaux.

Elle a également partagé des images de certains des commentaires méprisables qu'elle a reçus, notamment : « Votre mari a le cancer des chiens et vos enfants aussi » ; « Vache, j'ai honte que vous soyez Vénitienne, au lieu de montrer votre argent, aidez les gens, salope » ; "Ne t'avise pas de publier des photos du but de Morata ou j'irai chez toi et je te brûlerai en direct sur Instagram"; tandis qu'un autre utilisateur a déclaré que "vous (Morata et Campello) et vos enfants mourrez d'une crise cardiaque".

"Honnêtement, je ne souffre vraiment d'aucun de ces messages", a écrit Campello sur les réseaux sociaux en réponse aux messages. "Je ne pense même pas que ce soit un facteur italien, mais un facteur d'ignorance. Mais je pense si c'était arrivé à une fille plus fragile ça aurait été un problème. Le sport c'est d'unir, pas d'évacuer ses frustrations. J'espère vraiment qu'à l'avenir des mesures sérieuses pourront être prises contre ce genre de personnes car c'est honteux et inacceptable . "