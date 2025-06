La femme d'Alvaro Morata cible de menaces de mort

Espagne vs France

Le capitaine espagnol Alvaro Morata a été la cible de messages haineux et de menaces de mort après son penalty manqué contre le Portugal.

L'épouse de l'attaquant espagnol Morata a partagé les messages haineux reçus après son penalty manqué lors de la défaite en finale de la Ligue des Nations contre le Portugal. Le match s'est terminé par une séance de tirs au but après un match nul 2-2, mais l'ancien attaquant du Real Madrid et de la Juventus n'a pas réussi à convertir son penalty, permettant à Ruben Neves d'offrir la victoire à la Seleçao de Cristiano Ronaldo.

Morata a déjà évoqué ouvertement ses problèmes de santé mentale, admettant avoir souffert de dépression et de crises de panique à la fin de son passage à l'Atlético de Madrid, ce qui a motivé sa décision de partir pour l'AC Milan en 2024.

Publiant sur Instagram des images de messages haineux adressés à Morata, Alice Campello a écrit : « On se rend compte qu'on parle d'un match de football ? »

Dans un autre message, elle a ajouté : « Dans la vie, nous faisons tous des erreurs. La vie est faite de leçons, d’expériences, de bons et de mauvais moments pour chacun, mais nous ne sommes pas là pour juger les autres. »

« Le football est comme ça, et je pense que c’est sa beauté… c’est tellement excitant et imprévisible… c’est un sport et un divertissement, il faut donc lui accorder l’importance qu’il mérite.»

« J’aimerais voir la vie de chacun de ceux qui sont critiqués pour une erreur, voir à quel point ils font tout parfaitement et ce qu’ils ont accompli dans la vie… S’il vous plaît, respectez-les et arrêtez d’être aussi méchants. »

Morata a admis après la défaite qu'il envisageait de prendre sa retraite avec l'Espagne, déclarant aux journalistes : « Je pars en colère. J'avais envie de pleurer, même si je ne l'ai pas fait. Mes enfants étaient dans les tribunes, et dans la vie, il faut apprendre. »

Ayant manqué le titre de la Ligue des Nations, l'Espagne débutera sa campagne de qualification pour la Coupe du monde en septembre, en commençant par un match contre la Bulgarie. Morata, quant à lui, verra ce que son avenir en club lui réserve cet été, après avoir passé la deuxième partie de la saison en prêt à Galatasaray.