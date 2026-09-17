La Fédération anglaise met Infantino dans l'embarras avec la « FIFA »

La vente de parts de la Coupe du monde n'est plus une simple idée de projet inabouti, mais s'est transformée en une bataille ouverte qui menace le trône de Gianni Infantino, président de la Fédération internationale de football.

Dans une démarche d'escalade sans précédent, la présidente de la Fédération anglaise de football, Debbie Hewitt, a exigé l'ouverture d'une enquête complète et approfondie sur le plan radical du président de la FIFA visant à vendre des participations dans le Mondial à des investisseurs privés, et a révélé les détails d'un appel secret du président américain Donald Trump destiné à lever la suspension d'une star de la sélection américaine.

Selon le journal britannique « The Sun », Debbie Hewitt a adressé un message au ton ferme à Gianni Infantino et au secrétaire général de la FIFA, Mattias Grafström, dans lequel elle a réclamé la divulgation immédiate de tous les documents relatifs au projet de vente, avant la réunion décisive du Conseil de la FIFA le mois prochain.

Debbie Hewitt, qui occupe également le poste de vice-présidente de la FIFA, a affirmé que tous les membres du Conseil devaient prendre connaissance de l'intégralité des dossiers, insistant sur la nécessité de mener un examen indépendant, malgré l'annonce par la FIFA de l'abandon des propositions après une vague de colère mondiale.

Les revendications de Debbie Hewitt ne se sont pas arrêtées au dossier de la vente : elle a également réclamé des éclaircissements officiels sur une décision controversée relative à la suspension de la sanction infligée à l'attaquant de la sélection américaine Folarin Balogun, qui l'écartait de la participation à la Coupe du monde cet été.

Balogun devait initialement manquer le huitième de finale face à la Belgique après son expulsion contre la Bosnie-Herzégovine, mais la sanction a été suspendue pour une durée d'un an entier à la suite d'un appel direct du président Donald Trump, permettant ainsi à l'attaquant de participer.

Cette escalade intervient au moment où Gianni Infantino s'accroche à sa position malgré la tempête, affirmant son intention de se présenter à sa réélection en mars prochain.

L'idée de la vente, qui a fait l'objet de fuites avant d'être abandonnée au milieu de condamnations internationales, avait poussé les opposants menés par l'Union européenne de football « UEFA » à rassembler leurs forces : cette dernière a menacé de se retirer de toutes les futures compétitions de la FIFA à moins qu'Infantino ne démissionne, avant de revenir sur sa menace en août à la suite d'un engagement à ne pas reprendre le projet.

Mais la bataille s'est déplacée sur le terrain judiciaire : l'UEFA, la Confédération asiatique et la Concacaf ont déposé des plaintes accusant Infantino de fraude dans son évaluation de la compétition à hauteur de 15 milliards de livres sterling, réclamant l'intervention des autorités suisses, et ont également déposé des recours en « divulgation de documents » dans trois États américains, à savoir New York, la Floride et le Colorado.

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Dans un nouveau coup porté au président de la FIFA, plusieurs fédérations nationales, dont la Fédération anglaise, ont officiellement retiré leurs lettres de soutien à Infantino, signe clair que la bataille des élections de mars prochain pourrait être la plus âpre de l'histoire de la FIFA.