L’administration fiscale britannique (HMRC) a déposé une demande de mise en faillite contre Jamie Carragher en raison d’une dette fiscale impayée, rapporte notamment The Athletic. L’ancien défenseur de Liverpool, âgé de 48 ans, a comparu devant le tribunal mercredi après l’ouverture de la procédure par le HMRC.

En Angleterre, une demande de mise en faillite est utilisée pour recouvrer des sommes impayées par voie judiciaire. Selon le HMRC, une telle procédure n’est engagée que lorsque les autres possibilités de régler une dette fiscale n’ont donné aucun résultat.

Concernant la situation personnelle de Carragher, l’administration fiscale ne souhaite pas entrer dans les détails en raison des règles en vigueur en matière de vie privée et de confidentialité. Le HMRC a toutefois donné à The Athletic une explication générale sur la manière de procéder dans ce type de dossier.

« Nous adoptons une approche d’accompagnement avec les contribuables ayant des dettes fiscales et faisons tout notre possible pour aider les personnes qui échangent avec nous à se désendetter, par exemple en proposant des échéanciers de paiement », a déclaré un porte-parole. « Nous ne demandons une mise en faillite qu’en dernier recours. »

Des sources proches du dossier s’attendent, selon The Athletic, à ce que la question soit rapidement réglée. Elles ne pensent donc pas que cela débouchera finalement sur une déclaration de faillite de Carragher.

Carragher a effectué l’intégralité de sa carrière professionnelle à Liverpool et a passé dix-sept ans dans l’équipe première du grand club anglais. L’ancien défenseur a disputé 737 matches officiels avec les Reds et a également porté à 38 reprises le maillot de la sélection anglaise.

Avec Liverpool, Carragher a notamment remporté la Ligue des champions en 2005 et la Coupe de l’UEFA en 2001. Il a également remporté plusieurs autres trophées au cours de sa longue carrière, avant d’y mettre un terme en 2013.

Depuis sa retraite de footballeur, Carragher s’est imposé comme l’un des analystes les plus connus du football anglais. Il travaille pour Sky Sports et pour CBS aux États-Unis, et intervient en outre régulièrement dans Stick to Football, le podcast de la société de production de Gary Neville, The Overlap.