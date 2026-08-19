Al-Nassr a été frappé par un double coup dur avant son prochain match en Roshn Saudi League, après que les examens médicaux ont révélé une blessure de ses joueurs Mohammed Maran et Saad Al-Nasser.

L'absence du duo aux entraînements est confirmée à des degrés divers, alors que le club se prépare à poursuivre la défense de son titre.

Les résultats des radiographies ont montré que Maran souffre d'une déchirure aux ischio-jambiers, ce qui l'écarte des entraînements et de la course pendant une durée pouvant aller jusqu'à 6 semaines, selon ce qu'a confirmé le journal saoudien Arriyadiyah .

Ils ont également révélé qu'Al-Nasser a subi une contusion à l'articulation du pied qui l'éloignera de l'entraînement pendant une semaine.

Al-Nasser s'est blessé lors de la rencontre face à Al-Fateh, disputée samedi dans le cadre de la journée d'ouverture du championnat, l'Australien Ange Postecoglou, entraîneur d'Al-Nassr, ayant été contraint de le faire sortir du terrain à la 18e minute, après qu'il a ressenti des douleurs à l'articulation du pied.

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Al-Nasser sera ainsi absent lors du match contre Al-Riyadh prévu vendredi prochain, tandis que Maran s'est blessé lors de son entrée en jeu à la place d'Abdullah Al-Hamdan à la 77e minute de cette même rencontre.

Al-Nassr reprend ses préparatifs pour le prochain match après que les éléments qui ont été titulaires lors de la rencontre face à Al-Diriyah ont effectué des séances de récupération, mercredi.

Postecoglou devrait entamer le travail technique direct en vue de la confrontation face à Al-Riyadh, dont le coup d'envoi est prévu à 21h00 vendredi (heure de La Mecque) au stade de la cité sportive Prince Faisal bin Fahd à Riyad, dans le cadre de la deuxième journée de la Roshn Saudi League.

Al-Nassr avait entamé son parcours en championnat par une victoire aisée sur Al-Fateh, trois buts à zéro, avant de conforter son démarrage en se qualifiant pour les huitièmes de finale de la Coupe du Roi après avoir écarté Al-Diriyah sur le score de quatre buts à un.

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