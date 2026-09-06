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Al Ittihad v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL

Traduit par

« La domination continue » : Al-Ittihad choque Felix avec un message ironique !

Al Ittihad vs Al Nasr FC
Al Ittihad
Al Nasr FC
Saudi Pro League
J. Felix
Arabie saoudite
Portugal

Le Doyen frappe fort

Le Portugais João Félix, star d'Al-Nassr, a été la cible de moqueries au ton particulièrement mordant de la part du compte officiel du club d'Al-Ittihad, après le Clasico qui s'est soldé par la victoire de ce dernier (2-1), hier samedi, en clôture des matchs de la 5e journée de la Roshn Saudi League.

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Félix avait fait une déclaration choc devant les médias, en affirmant : « Je ne vous parlerai pas, car si je parle, je dévoilerai ce qui se passe dans le championnat. »

À lire aussi : Fesing dépèce Postecoglou dans le Clasico, et Ronaldo présent-absent

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Le compte d'Al-Ittihad a publié, sur le réseau social « X », un tweet comportant un montage moqueur dans lequel apparaissent l'Australien Ange Postecoglou, entraîneur d'Al-Nassr, et le Portugais João Félix, joueur d'« Al-Alami », dans une taille extrêmement réduite, tandis qu'une personne apparaît au premier plan, rapprochant l'index et le pouce, pour signifier que le duo paraît minuscule aux yeux d'« Al-Amid ».

Le compte d'Al-Ittihad a accompagné ce montage d'une phrase porteuse d'un message ironique, écrivant : « Du point de vue d'Al-Amid », suivie de la phrase : « La domination se poursuit », en référence à la supériorité d'« Al-Amid » sur Al-Nassr dans le Clasico.

La victoire d'Al-Ittihad a surpris certains, compte tenu des nombreuses crises que traverse le club lors de la saison actuelle, entre départs de joueurs, problèmes administratifs et autres difficultés.

Avec ce succès, Al-Ittihad porte son total à 11 points, à la quatrième place, tandis que le total d'Al-Nassr reste figé à 12 points, à la deuxième place, à égalité avec Al-Qadsiah, et derrière Al-Hilal, leader (15).

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