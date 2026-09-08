Al-Ittihad a prolongé sa domination sur Al-Feiha, après avoir décroché une victoire précieuse sur le score de 2-1, mardi, sur la pelouse du stade Al-Inma à Djeddah, dans le cadre de la sixième journée de la Saudi Pro League, poursuivant ainsi sa course derrière les équipes de tête.

Grâce à ce succès, Al-Ittihad a conservé un bilan vierge de toute défaite face à Al-Feiha pour la dixième rencontre consécutive en championnat professionnel, avec 7 victoires pour 3 nuls, renforçant ainsi sa plus longue série sans défaite face à la formation orange dans l'histoire de leurs confrontations dans la compétition, selon le journal Arriyadiyah.

Al-Ittihad a ouvert le score à la 43e minute par l'intermédiaire du Nigérian George Ilenikhena, mais Al-Feiha est parvenu à égaliser grâce à Jason Remeseiro à la quatrième minute du temps additionnel de la première période. Al-Ittihad a dû patienter jusqu'à la 68e minute pour reprendre l'avantage, après que le Marocain Youssef En-Nesyri a transformé avec succès un penalty, offrant à son équipe le but de la victoire.

Al-Ittihad a porté son total à 14 points après avoir signé sa deuxième victoire consécutive, poursuivant sa progression vers la tête du classement, à une seule longueur du leader Al-Hilal et de son dauphin Al-Qadsiah.

De son côté, Al-Feiha a concédé sa troisième défaite cette saison, son total restant figé à 5 points à la onzième place.