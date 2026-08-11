Feyenoord veut rouvrir et prolonger le contrat de Gjivai Zechiël le plus rapidement possible. C’est ce que rapporte Mikos Gouka pour le Algemeen Dagblad.

Le milieu de terrain a évolué la saison dernière en prêt au FC Utrecht, mais il peut de nouveau tenter sa chance cette saison à Feyenoord sous les ordres de l’entraîneur Giovanni van Bronckhorst. Zechiël a d’ailleurs immédiatement livré un excellent match dimanche contre le Sparta (0-1).

Une raison suffisante pour la direction de Feyenoord de prolonger au plus vite le contrat de Zechiël, qui court jusqu’en 2028. Le club veut ainsi prendre de vitesse les équipes intéressées, car Zechiël lui-même ne semble toujours pas avoir pris de décision définitive concernant son avenir.

« La direction du club est très satisfaite de la progression du joueur », écrit l’AD. Plus tôt cet été, il semblait encore que Zechiël allait rejoindre Lille OSC, qui voulait payer 10 millions d’euros, mais cela ne s’est finalement pas concrétisé.

« Tant que je suis sur le terrain, j’en ai toujours envie », a déclaré Zechiël dimanche dernier à ESPN. « Ce qui se passe en dehors, je le laisse à mes agents. J’essaie vraiment de me concentrer le moins possible sur ces éléments périphériques. »

Le fait que Feyenoord veuille prolonger avec Zechiël s’inscrit d’ailleurs dans la continuité des projets du club. Selon l’AD, le club de Rotterdam veut à nouveau offrir « beaucoup d’espace » à des joueurs formés au club dans un avenir proche.

Zechiël a été recruté en 2018 dans le centre de formation du Sparta Rotterdam, avant de se frayer un chemin jusqu’à l’équipe première de Feyenoord. Jusqu’à présent, il a disputé 11 matches avec l’équipe première.