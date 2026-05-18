Mike Verweij estime incompréhensible que Joey Kooij ait été désigné pour arbitrer la rencontre SC Heerenveen – Ajax dimanche. Valentijn Driessen, lui, conteste totalement l’analyse de son collègue du De Telegraaf.

« Le responsable de l’arbitrage n’aurait jamais dû désigner Joey Kooij pour ce match. Mais gardons cela pour la saison prochaine », déclare Verweij dans le podcast Kick-Off. « L’Ajax n’avait aucune raison de se plaindre. Quand on joue aussi mal, on ne doit pas se cacher derrière la question du penalty ou non. Ou dire que le terrain n’était pas en bon état. »

« Cette désignation était pour le moins maladroite », soupire Verweij, qui persiste à critiquer l’arbitre de 34 ans. « Il ne peut jamais faire le bon choix. S’il avait accordé le penalty, on aurait dit que le gendre de Frank de Boer offrait une victoire facile à l’Ajax. Là, il ne l’accorde pas, et Kooij se retrouve en mauvaise posture. »

« Mike vit dans un monde parallèle. Je n’ai rien entendu de tel, ni de quiconque », rétorque aussitôt Driessen. Verweij objecte que son collègue n’est pas actif sur les réseaux sociaux, mais Driessen s’en moque. « Je regarde le monde réel et je me fais ma propre opinion. Je n’ai pas besoin des réseaux sociaux pour cela. Pour moi, Joey Kooij est au-dessus de tout soupçon, qu’il soit ou non le gendre de Frank de Boer. Il n’occupe aucun poste à l’Ajax. »

Verweij enchaîne : « Je ne doute pas de son intégrité, pas du tout. Mais il devrait lui-même dire à la KNVB : je ne pourrai jamais bien faire les choses. » Driessen, lui, balaie l’objection : « Pour qui ne pourrait-il pas bien faire les choses ? Pour García ? Il fait partie du désastre à l’Ajax. »

Colère chez l’entraîneur de l’Ajax.

Après la rencontre, García a exprimé sa vive frustration à l’égard de l’arbitre Kooij, qui a refusé de siffler un penalty en faveur de l’Ajax et a maintenu le jeu malgré des précipitations très intenses. « C’est un manque de respect de la part de l’arbitre de ne pas interrompre le match. Nous jouons pour les supporters et, dans ces conditions, ils ne voyaient plus vraiment de football. J’ai essayé d’en parler au quatrième arbitre, mais je n’ai pas obtenu de réponse », a tempêté l’entraîneur de l’Ajax au micro d’ESPN.

Contactée par le journal De Telegraaf, la KNVB a rappelé que « la décision de suspendre temporairement ou d’arrêter un match relève de la compétence de l’arbitre. Bien qu’il aurait pu interrompre la rencontre en raison des conditions météorologiques, il a opté pour la poursuivre jusqu’au bout. »