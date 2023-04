La dernière volonté de Toni Kroos avant la retraite !

Le milieu de terrain allemand Toni Kroos joue peut-être ses derniers mois au Real Madrid, mais il a un dernier objectif à atteindre.

Kroos n'a jamais remporté la Copa del Rey. Bien qu'il ait remporté tous les autres trophées à sa disposition, à chaque fois à plusieurs reprises, Kroos a toujours manqué un trophée que les Blancos n'ont remporté que 3 fois au cours des 30 dernières années.

Il a rejoint le Bayern Munich en 2014, l'année où le Real Madrid l'a remporté pour la dernière fois grâce à une course électrique de Gareth Bale. Avant cela, l'équipe de José Mourinho avait battu Pep Guardiola et Barcelone en finale en 2011, grâce à un but de Cristiano Ronaldo dans le temps additionnel.

Une obsession pour Kroos

Marca parle d'une "obsession" et affirme que Kroos a mentionné à plusieurs reprises son désir de remporter la Copa del Rey, le seul trophée qu'il n'a pas encore soulevé.

Barcelone et Osasuna lui barrent la route. Les spéculations vont bon train quant à sa participation dès le début du match contre Barcelone au Camp Nou, alors que le Real Madrid tente d'effacer la défaite du match aller. Cela pourrait également avoir un impact sur son avenir : Kroos ne signera un nouveau contrat que s'il estime qu'il est toujours un élément important de l'équipe.