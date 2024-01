La dernière punchline de Mourinho sur Harry Potter

José Mourinho affirme que les fans pensent qu'il est Harry Potter après avoir "augmenté les attentes" depuis qu'il a pris ses fonctions.

Ses remarques ont été faites à la suite de la défaite 1-0 de la Roma face à la Lazio mercredi, qui l'a éliminée de la Coppa Italia en quart de finale. En raison de sa brillante histoire avec des équipes comme Chelsea, le Real Madrid, Manchester United, l'Inter Milan et Porto, Mourinho a déclaré qu'il pensait que les supporters attendaient de lui des miracles dignes d'un magicien.

"Les supporters de la Roma sont les plus incroyables que j'aie jamais vus. Leur entraîneur est José "Harry Potter" Mourinho et il suscite de grandes attentes", a déclaré Mourinho [via ESPN]. "Je ne sais pas combien de derbies j'ai joués, 200, 150, ce sont toujours des matches spéciaux. J'ai gagné, j'ai fait match nul, j'ai perdu, toujours avec une expérience différente.

"J'ai toujours compris que pour un supporter de Chelsea, un match contre Manchester City n'est pas le même qu'un match contre Arsenal. Pour l'Inter, un match contre la Roma n'est pas la même chose qu'un match contre la Juventus. Je comprends ce que signifie un derby. Le derby que nous avons joué était un derby important.

La Roma s'est qualifiée pour les huitièmes de finale de l'Europa League et se trouve à quatre points de la Fiorentina, en quatrième position, dans la course à la Ligue des champions la saison prochaine. La saison dernière, les Romains se sont hissés en finale de l'Europa League, mais ils ont été battus par le FC Séville, un poids lourd de la Ligue Europa.

Mourinho dirigera son équipe dimanche contre les rivaux de l'AC Milan, qui tenteront de se qualifier pour la première fois en Ligue des champions cette saison. Le match est prévu à 19h45 GMT au stade historique de San Siro.