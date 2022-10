La dernière insulte de Manchester United à Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo a reçu un nouveau signal indiquant qu'il était excédentaire à Manchester United dans ce qui s'avère être la saison la plus compliquée de son illustre carrière.

Avant le match d'Europa League de jeudi contre l'Omonia Nicosie, Ronaldo n'a marqué qu'un seul but cette saison et a été réduit au rôle de joueur périphérique dans l'équipe d'Erik ten Hag. Le fait qu'il soit prêt à débuter en Europe après avoir été laissé sur le banc lors de la défaite 6-3 dans le derby de Manchester dimanche le confirme.

Ten Hag a affirmé que cette décision était due au "respect" de ce que Ronaldo a accompli dans sa carrière, mais ce même respect n'est pas évident puisque le quintuple Ballon d'Or n'a pas été inclus dans le "groupe de leaders" de Man Utd.

La star internationale portugaise ne possède pas seulement une collection inégalée de trophées - personnels et collectifs - par rapport à ses coéquipiers de Manchester United, mais il est largement considéré comme l'un des plus grands professionnels à avoir pratiqué ce sport, doté d'une éthique et d'un désir d'amélioration inégalés.

De ce point de vue, l'homme de 37 ans aurait été naturel dans n'importe quel groupe dictant la direction de l'équipe.

Harry Maguire est dans le groupe des leaders de Man Utd, devant Ronaldo. Harry Maguire fait partie des leaders de Man Utd devant Ronaldo.

Et pourtant, parmi les quatre joueurs auxquels Ten Hag a fait confiance pour unir le vestiaire, il n'y a aucun signe de Ronaldo, selon un rapport du Telegraph.

Bruno Fernandes a pourtant réussi à intégrer ce quatuor important, tandis que le seul autre titulaire à figurer dans le groupe des quatre est le gardien de but David de Gea, dont la forme a été remise en question cette saison.

Le niveau de Harry Maguire a été si faible au cours des 12 derniers mois qu'il se retrouve désormais régulièrement sur le banc aux côtés de Ronaldo, mais il fait également partie du groupe de tête devant le Portugais, tandis que le dernier membre est le gardien vétéran Tom Heaton, dont l'influence serait particulièrement importante.