La dernière (grosse) polémique signée Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo fera les gros titres pendant le reste de la Coupe du monde, qu'il joue ou non.

Après l'élimination de l'Espagne par le Maroc aux tirs au but hier, la principale nouvelle de la Coupe du monde était que la star portugaise Cristiano Ronaldo n'avait pas été retenue dans le onze de départ de Fernando Santos contre la Suisse.

Son équipe s'est imposée 6-1, et Ronaldo a passé les 20 dernières minutes sur le terrain. Après le match, Santos a nié qu'il y avait des problèmes entre les deux hommes, tandis que Ronaldo a nié qu'il allait à Al-Nassr après la Coupe du monde.

Sa compagne Georgina Rodriguez a également posté sur Instagram que c'était "une honte de ne pas pouvoir voir le meilleur joueur du monde" et que "les fans n'ont pas arrêté d'appeler son nom pendant le match".

Cependant, le jour suivant, d'autres polémiques sont apparues. Il semblerait que Ronaldo ait refusé de s'entraîner avec les remplaçants, selon Marca. Les joueurs titulaires faisaient une séance plus légère à laquelle Ronaldo a décidé de participer, tandis que les remplaçants faisaient un entraînement plus intense. Ronaldo est en pleine forme et aucune raison n'a été donnée pour ce changement.

Sans vérification, il se pourrait bien que Ronaldo ait reçu la permission de s'entraîner avec les titulaires - le Portugais est âgé de 37 ans et n'a pas joué régulièrement au football cette saison. Mais une fois de plus, le Portugal semble parler de Ronaldo plutôt que de sa victoire 6-1 en Coupe du monde.