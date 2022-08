Cristiano Ronaldo a très mal réagi à son remplacement en match amical.

Cristiano Ronaldo semblait avoir commencé à mettre fin aux spéculations sur son avenir, lorsqu'il a participé au dernier match de pré-saison de Manchester United contre le Rayo Vallecano, mais le Portugais n'a joué que la première mi-temps, et immédiatement après avoir été remplacé, il est sorti d'Old Trafford, certains fans ayant pu le voir dehors au moment de son départ.

L'équipe de l'entraîneur Erik Ten Hag continue de se préparer pour cette saison, et a décidé de retirer Cristiano du match en faveur d'Amad Diallo.

Cristiano Ronaldo avait la permission ou était-il contrarié ?

Après que Ten Hag ait sorti Cristiano Ronaldo du match, la superstar n'est pas revenue sur le banc pour la deuxième mi-temps pour regarder ses coéquipiers jouer.

Cristiano Ronaldo n'a pas participé à la tournée de Manchester United en Asie, et cela pourrait être une indication de la raison pour laquelle Erik Ten Hag ne lui a pas permis de continuer sur le terrain.

Normalement, les entraîneurs utilisent les matchs de pré-saison pour observer les joueurs qui n'ont pas beaucoup d'opportunités durant l'année, permettant ainsi à leurs titulaires d'entrer en douceur dans cette nouvelle campagne.

Cristiano a posté une photo sur les médias sociaux et l'a légendée : "Heureux d'être de retour".

Et même s'il a été applaudi et acclamé par les fans à l'intérieur d'Old Trafford lors de ses premières minutes jouées cette pré-saison, certains autres fans n'ont pas apprécié l'attitude du Portugais, et beaucoup pensent qu'il serait peut-être mieux pour lui de partir, car ils ne pensent pas qu'il s'engage pleinement.