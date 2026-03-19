La quête de la Ligue des champions par Barcelone a été ponctuée de moments difficiles au cours de la dernière décennie. Entre les remontées douloureuses subies et les éliminations cuisantes en Europe, le club a connu plusieurs saisons frustrantes depuis son dernier sacre dans cette compétition.

Récemment, cependant, certains signes indiquent que Barcelone pourrait enfin être sur la bonne voie. La nomination de Hansi Flick a apporté une structure tactique plus claire et un style de jeu plus proactif. Malgré les contraintes financières du club et un effectif qui nécessite encore des renforts à certains postes, Flick a réussi à tirer le meilleur de ses joueurs et à construire une équipe qui semble à nouveau compétitive au plus haut niveau.

Ces progrès n’enlèvent rien au travail accompli par Xavi Hernández. Au cours d’une période difficile pour le club, Xavi a stabilisé l’équipe et posé des bases importantes. Les circonstances étaient pourtant difficiles. Le Real Madrid dominait le championnat national et plusieurs campagnes de Ligue des champions se sont terminées dans des conditions difficiles, parfois influencées par des erreurs individuelles ou des tirages au sort malchanceux.

Sous la houlette de Flick, Barcelone semble plus soudé et plus efficace. Son approche a permis à plusieurs joueurs d'atteindre des niveaux de performance plus élevés, aidant l'équipe à retrouver une identité offensive plus agressive et plus fluide.

Lors du match retour décisif contre Newcastle, Barcelone a infligé une impressionnante déroute 7-2 au Camp Nou pour se qualifier avec un score cumulé de 8-3. Malgré les menaces précoces de Newcastle et une première mi-temps disputée, le système de Flick les a submergés, l'explosion offensive passant en grande partie par deux joueurs exceptionnels : Lamine Yamal et Raphinha.

Dans cet article, nous explorons comment ces deux joueurs sont à l'origine de la création d'occasions de Barcelone et comment ils ont démantelé la défense de Newcastle lors d'une prestation dominante.





Raphinha : le moteur du FC Barcelone

L'une des évolutions les plus intéressantes sous Hansi Flick a été la manière dont le duo formé par Lamine Yamal et Raphinha s'est développé. À première vue, il semblait difficile de faire s'épanouir les deux joueurs dans la même structure offensive. Beaucoup s'attendaient à ce que Raphinha soit repoussé plus sur l'aile ou voie son influence réduite.

C'est pourtant le contraire qui s'est produit.

Flick a confié à Raphinha un rôle central dans la structure offensive de Barcelone. Son intensité au pressing, sa polyvalence et ses déplacements constants ont fait de lui un moteur essentiel de l'équipe. Plutôt que d'être cantonné sur l'aile, il se replie souvent vers l'intérieur, se retrouvant ainsi dans des positions dangereuses à l'intérieur de la surface.

Il en résulte un duo où Yamal sème fréquemment la pagaille tandis que Raphinha exploite les espaces qui s'ouvrent.

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Tirs hors penalty de Raphinha lors de la saison 2025-2026.

Malgré des blessures ponctuelles cette saison, l'impact de Raphinha reste évident. Sa carte des tirs montre une tendance à tirer depuis l'intérieur de la surface, en particulier autour de l'axe central.

Même s’il lui arrive encore de tirer de loin ou depuis les ailes, la plupart de ses occasions les plus dangereuses se présentent près du but. Cela suggère que Raphinha ne se contente pas de jouer le rôle d’ailier, mais qu’il se positionne souvent pour conclure les actions dans les zones centrales.

Ce rôle s'inscrit parfaitement dans l'approche offensive de Flick. Avec des joueurs comme Yamal qui créent des occasions depuis le côté droit et d'autres qui font progresser le ballon au milieu de terrain, Raphinha est souvent le joueur qui attaque les derniers espaces dans la surface de réparation.

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Carte xG actuelle de Raphinha hors penalty pour la saison 2025-2026.





La carte xG confirme cette tendance. Bien que certaines tentatives proviennent de l'extérieur de la surface, les valeurs xG les plus élevées se concentrent dans les zones centrales et dans l'espace droit de la surface de réparation.

Cela indique que Raphinha se place systématiquement dans des positions où la probabilité de marquer est nettement plus élevée. Plutôt que de s'en remettre à des tirs hasardeux, bon nombre de ses meilleures occasions se présentent à proximité du but.

Pour Newcastle, il sera important de surveiller ce mouvement. Les défenseurs ne peuvent pas se contenter de se concentrer sur le marquage des créateurs de Barcelone tels que Yamal. Perdre de vue les courses de Raphinha vers les zones centrales pourrait lui permettre d’arriver dans la surface et de convertir les occasions créées autour de lui.





Yamal : le jeune prodige du FC Barcelone

Peu de joueurs dans le monde du football sont aussi passionnants à regarder en ce moment que Lamine Yamal. À une époque où l’on demande souvent aux ailiers de jouer la sécurité et de suivre des schémas de placement rigides, Yamal apporte quelque chose de différent. Son jeu repose sur la créativité, l’imprévisibilité et la capacité à éliminer les défenseurs en situation de un contre un.

Alors que les jeunes joueurs sont souvent catalogués trop rapidement, les performances de Yamal sont déjà étayées par des résultats concrets. Il ne se contente pas de produire des moments de génie, mais contribue aussi régulièrement par des buts, des passes décisives et des passes clés. Sous la houlette de Hansi Flick, son influence s’est encore accrue, faisant de lui l’un des principaux moteurs de l’attaque de Barcelone.

Yamal joue souvent le rôle de catalyseur créatif sur le côté droit, portant le ballon dans des zones dangereuses et forçant les lignes défensives à réagir.

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Tirs hors penalty de Yamal lors de la saison 2025-2026.

La carte des tirs met en évidence un schéma très clair dans le comportement offensif de Yamal. La plupart de ses tentatives proviennent de l'espace droit, où il coupe fréquemment vers l'intérieur sur son pied fort avant de tirer.

Ce mouvement est difficile à contrer. Lorsqu’il reçoit le ballon sur l’aile, les défenseurs doivent choisir entre le marquer de près de manière agressive ou protéger l’espace intérieur. Quel que soit leur choix, ils prennent un risque. Si les défenseurs lui laissent de l’espace, Yamal peut s’infiltrer vers l’intérieur et tirer. S’ils s’engagent trop tôt, il est capable de les déjouer et de créer des occasions pour ses coéquipiers.

Pour Newcastle, ce sera probablement l'un des enjeux tactiques clés du match. Lewis Hall sera sans doute chargé de marquer Yamal directement de ce côté, mais pour l'arrêter, il faudra une défense collective plutôt que des duels isolés.





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Carte xG hors penalty de Yamal pour la saison 2025-2026

La carte xG confirme la tendance observée sur la carte des tirs. Les tentatives les plus dangereuses de Yamal proviennent systématiquement de l'espace droit et de la limite de la surface de réparation, des zones où il peut couper vers l'intérieur et attaquer directement le but.

Comparé à Raphinha, Yamal a tendance à tirer légèrement plus loin du but, mais il compense cela en générant un nombre élevé de tentatives et en créant des occasions grâce à ses dribbles et à sa progression avec le ballon.

De ce fait, le défendre ne consiste pas seulement à arrêter le tir lui-même. Les équipes doivent également empêcher les situations où il peut isoler les défenseurs et s'engouffrer dans l'espace.

Si Newcastle se concentre trop sur le blocage des tirs de Yamal, cela risque de laisser de l'espace aux autres attaquants de Barcelone, en particulier à Raphinha, qui arrive souvent au centre pour conclure les actions que Yamal aide à créer.

Conclusion

Face à des joueurs exceptionnels, repérer leurs schémas de jeu n’est qu’une partie de la solution. Pour les neutraliser, il faut une concentration collective, une communication constante et une approche défensive proactive.

Raphinha et Lamine Yamal ont peut-être des styles de jeu différents, mais ensemble, ils constituent une grande partie de la menace offensive de Barcelone. Le pressing incessant et les déplacements intelligents de Raphinha le rendent difficile à suivre, tandis que la créativité et la capacité de Yamal à s'imposer en un contre un peuvent déstabiliser les structures défensives à tout moment.

Newcastle a tenté de défendre ces situations en bloc, mais n'a finalement pas réussi à contenir le duo. Yamal, en particulier, s'est parfois retrouvé trop haut sur le terrain, ce qui a donné à Lewis Hall de brèves occasions d'attaquer l'espace derrière lui et d'aider à libérer des joueurs comme Barnes et Elanga en contre-attaque — mais le pressing écrasant de Barcelone et sa domination en seconde mi-temps ont rendu ces moments insignifiants, les buts s'enchaînant sans discontinuer.

Dans le même temps, le côté gauche de Barcelone a parfois semblé vulnérable, notamment lorsque Gerard Martín s’est retrouvé isolé en défense. Malgré ces ouvertures potentielles en début de match, Newcastle a dû faire face à un défi impossible une fois que Barcelone a trouvé son rythme. La qualité offensive de Barcelone a fait que les moindres défaillances défensives ont été impitoyablement sanctionnées, menant à une déroute 7-2 et une victoire 8-3 sur l’ensemble des deux matchs.

Newcastle a joué avec intensité, vitesse et courage, comme prévu, mais il s’est avéré impossible d’empêcher les combinaisons entre Yamal et Raphinha. Le doublé de Raphinha, combiné au chaos créatif et à la finition clinique de Yamal sur tout le terrain, a transformé la rencontre en une véritable déroute. Barcelone se qualifie pour les quarts de finale de manière éclatante, envoyant un message clair à toute l’Europe.

Et lors d’une soirée comme celle-ci, la menace sur les coups de pied arrêtés et la supériorité générale de Barcelone ont été les facteurs décisifs.



