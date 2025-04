La demande cruciale d'Ancelotti rejetée par le Real

Real Madrid vs Celta Vigo

Ancelotti a vu l'une de ses demandes « cruciales » rejetée à plusieurs reprises par le Real Madrid, l'entraîneur italien étant sur le point de partir.

Le Real Madrid a vu sa saison 2024-25 se dégrader le week-end dernier, s'inclinant 3-2 en finale de la Coupe du Roi contre Barcelone. Après leur élimination en quarts de finale de la Ligue des champions, s'inclinant 5-1 sur l'ensemble des deux matches contre Arsenal, les Merengues espéraient sauver leur fierté en remportant la coupe, mais ce sont les hommes de Hansi Flick qui ont finalement triomphé.

Des rumeurs circulent déjà selon lesquelles le géant espagnol se séparerait d'Ancelotti à la fin de la saison en cours, suite à des liens avec l'entraîneur du Bayer Leverkusen, Xabi Alonso. Le journaliste Jorge Picon (via Madrid Universal) affirme que la direction madrilène n'aurait pas répondu à une demande cruciale de l'Italien tout au long de la saison en cours. L'ancien entraîneur de l'AC Milan aurait souhaité étoffer son staff technique, mais sa demande a été constamment rejetée. Lors de la finale de samedi, les Merengues n'avaient que deux analystes sur leur banc, leurs ordinateurs portables à leur disposition. Flick, quant à lui, était entouré de plusieurs membres de son staff technique et d'analystes, équipés de quatre ordinateurs et d'une caméra.

L'entraîneur, quintuple vainqueur de la Ligue des champions, devrait explorer le football international pour la première fois en trois décennies de carrière d'entraîneur, puisqu'il est pressenti pour devenir le prochain sélectionneur du Brésil.

L'article continue ci-dessous

Les champions d'Espagne en titre retrouveront la Liga dimanche prochain, à domicile contre le Celta Vigo.