La déclaration surprenante de Mbappé sur sa participation aux JO

Kylian Mbappé a fait son retour en conférence de presse avec la France, vendredi, depuis sa dernière apparition en juin dernier. L’international français a réagi à plusieurs sujets, notamment celui sur sa participation ou non aux Jeux Olympiques.

Mbappé sème le doute sur sa participation aux JO

Kylian Mbappé ne sait pas encore s’il sera aux JO ou non. Alors que le public français espère le voir au tournoi olympique qui aura lieu en France à l’été 2024, le joueur qui rêve également d’y être, vient de faire une déclaration étonnante. Selon l’international français, la décision revient à son club, le Paris Saint-Germain. « C'est mon employeur (le PSG, ndlr) qui décide. Ce sera un plaisir de les jouer, mais si mon employeur ne veut pas, je me rangerais derrière sa décision », a-t-il déclaré. Relancé sur la question, Kylian Mbappé ne se permet pas de rassurer les Français malgré son désir de participer aux Jeux Olympiques. « Je ne pense pas que la réflexion va prendre beaucoup de temps. Si c'est oui, c'est oui, si c'est non, c'est non. J'ai envie de les jouer et je pense que les gens aussi », a ajouté le capitaine des Bleus.

Mbappé agacé par les questions sur son avenir au PSG

Kylian Mbappé a également répondu à la question sur sa prolongation avec le Paris Saint-Germain. Agacé que le sujet fasse surface lors d’un rassemblement avec la France, le Parisien a préféré botter en touche. « Ce n'est pas l'actualité de l'équipe de France. Si vous avez cette question, il faut venir au Campus PSG et j'y répondrai. Le pays avant tout », a martelé le natif de Bondy. L’ancien joueur de l’AS Monaco affirme d’ailleurs que les rumeurs sur son avenir au PSG ne l’affectent pas sur le terrain. « Ce n'est pas quelque chose qui pèse sur moi, je n'y pense pas sur le terrain. Quand je suis sur le terrain, je ne rentre pas aux choses qui sont à l'extérieur », a fait savoir Kylian Mbappé.