La déclaration osée de Raphael Varane avant Manchester United-Galatasaray

Mal en point en ce début de saison, Manchester United va tenter de se relever mardi en Ligue des champions. Raphael Varane rêve grand.

Manchester United traverse une zone de turbulence en ce début de saison, avec des résultats négatifs en Premier League. Samedi, les Reds ont connu une énième défaite cette saison contre Crystal Palace (0-1) à domicile. Malgré cette spirale négative, Raphaël Varane garde un optimisme résolu et affiche des ambitions élevées pour les Red Devils, notamment en ce qui concerne la Ligue des Champions.

Les Reds Devils doutent

Après 7 journées de Premier League, Manchester United se retrouve dans le ventre mou du classement, soit à la 10éme place (9 points). En Ligue des champions, les Reds ont été défaits par le Bayern Munich (4-3) le 20 septembre dernier lors de la première journée de la phase de poule.

Nonobstant cette tendance négative, Varane demeure convaincu que l'équipe a le potentiel pour décrocher le prestigieux trophée de la Ligue des Champions. Dans une déclaration avant le match contre Galatasaray, le défenseur de 30 ans a partagé ses réflexions sur les domaines d'amélioration nécessaires pour atteindre cet objectif.

L'article continue ci-dessous

L'ultime rêve de V ar ane

« La compétition se joue sur des détails et il faut être efficace pour la gagner », a déclaré le champion du monde français 2018. Pour réaliser ce rêve qui semble utopique, les mancuniens doivent faire preuve de réalisme et de précision surtout en attaque.Et Manchester United est capable de retrouver cette dynamique selon Varane. « Ces dernières semaines, je pense que c'est ce que nous pouvons améliorer. Il faut être plus efficace devant le but. Avec un nombre d'occasions très faible, nous concédons des buts et nous devons nous en créer beaucoup pour marquer. » a-t-il ajouté.

L'ancien joueur du Real Madrid a admis que c'est la réalité du haut niveau du football. Les équipes qui aspirent à remporter les grands trophées, comme la Ligue des Champions, doivent être capables de capitaliser sur leurs occasions et de bien défendre. Varane a exprimé sa conviction que Manchester United possède la qualité nécessaire dans l'équipe pour jouer et gagner cette compétition prestigieuse. S’agissant du match de mardi contre le FC Copenhague, le français promet que l’équipe va élever son niveau de jeu.

« Demain (mardi) sera une excellente occasion de prendre nos premiers points, d'aller de l'avant et de nous améliorer. » Cette déclaration illustre l'engagement de Varane envers l'équipe et son désir de contribuer à l'ascension de Manchester United vers le sommet du football européen. Quadruple vainqueur de la Ligue des champions avec le Real Madrid, Varane devrait apporter toute son expérience aux Reds Devils qui court derrière un sacre européen depuis 2008.