La déclaration hallucinante de Laurent Blanc après la défaite contre Montpellier

Contre toute attente, Lyon a été sèchement battu samedi par Montpellier (1-4). Navré par la défaite, Laurent Blanc lance des propos invraisemblables

Alexandre Lacazette et ses partenaires sont apparus paralysés face à Montpellier samedi au Groupama Stadium. La formation rhodanienne qui a concédé une défaite (2-1) contre le RC Strasbourg lors de la première journée n'a pas pu faire mieux ce samedi. Opposé à Montpellier, Lyon caractérisé par des errements défensifs a été humilié par Montpellier (1-4). Cette défaite irrite Laurent Blanc qui s'est fendu d'une déclaration pour le moins inattendue.

Blanc à bout de force

À l'issue de la défaite de Lyon contre Montpellier, Laurent Blanc a été interrogé par nos confrères de Prime Vidéo. Interrogé sur la suite du mercato, l'entraîneur Rhodanien a pété un câble. << Le mercato ce n’est pas le 31 août qu’on y pense, on a deux mois et demi pour le faire. Mais je ne veux pas parler de cela, je veux parler de mon équipe. Ce que je changerai ? Il faut changer d’entraîneur. Changer Laurent Blanc ? Pourquoi pas ? Non je ne veux pas partir, mais puisque vous me demandez ce qu’il faut faire, je vous dis qu’il faut peut-être changer d’entraîneur (sourire) J’ai un effectif de qualité, mais si mon effectif est de qualité ce soir, celui de Montpellier est de très très haute qualité », a lancé un Laurent Blanc.

La déclaration de Blanc après la défaite de Lyon ce samedi n’est pas anodine. Elle s’apparente clairement à un coup de pression sur le nouveau propriétaire du club, John Textor. Le technicien français souhaite tout simplement renforcer son groupe avant la fin du mercato pour faire face à l’adversité. Reste à savoir si, Textor cédera à cette pression.

