La déclaration d'amour d'Haaland au Qatar

Erling Haaland, l'attaquant de Manchester City, admet qu'il aurait aimé participer à la Coupe du monde 2022 au Qatar avec la Norvège.

Cependant, sa nation ne s'est pas qualifiée pour le tournoi, ce qui signifie que Haaland a une pause jusqu'à ce que le calendrier domestique anglais reprenne fin décembre. Le joueur de 22 ans a parlé de la Coupe du monde dans une vidéo de réactions avec ses coéquipiers John Stones et Stefan Ortega.

Et le Norvégien a déclaré : "Tout d'abord, j'aimerais bien jouer la Coupe du monde, bien sûr. "Mais, c'est la réalité maintenant. Je ne le fais pas." Il a ajouté : "Je vais beaucoup détendre mon corps et mon esprit et ensuite je vais m'entraîner. Sur quoi vais-je m'entraîner ? Rien de spécial.

"Je pense que mes premiers mois à City se sont bien passés, donc je n'ai pas besoin de faire tant de choses, ou tant de changements pour être honnête. Donc oui, il s'agit de me préparer pour la prochaine moitié de la saison et d'être prêt lorsque le prochain match commencera après la pause."