La déclaration choquante ! Rothen demande des sifflets contre Messi

Jérôme Rothen a invité mardi les Français à siffler Lionel Messi lors des Jeux Olympiques l’été prochain.

Un an après son départ, Lionel Messi pourrait retourner à Paris très bientôt. L’international argentin est susceptible de disputer les Jeux Olympiques prévus dans la capitale avec l’Argentine l’été prochain. Mais le champion du monde 2022 risque d’être mal accueilli si le public français devrait suivre les recommandations de Jérôme Rothen.

Jérôme Rothen fracasse Messi

Le possible retour de Messi à Paris à l’occasion des JO enchante certains fans mais pas Jérôme Rothen. L’ancien joueur du PSG n’a pas oublié les diverses critiques de l’Argentin à l’encontre du club parisien depuis son départ en 2023. Selon Rothen, Leo Messi n’a pas rendu au PSG le respect que le club lui a donné au cours de son passage.

« J’ai l’impression que certains ont déjà la mémoire courte. La mémoire courte pourquoi ? Parce qu’il a mis des tirs depuis qu’il est parti comme par hasard. Des tirs au Paris Saint-Germain, des tirs à la France, des tirs à Paris, aux embouteillages, à sa vie privée et tout ça. Oui, c’est un désastre de vivre à Paris et de vivre en France. Il n’a pas été reçu comme il le devait apparemment alors que pas du tout. Il a été mis au-dessus de la Tour Eiffel comme Neymar et comme d’autres. Et ça, le respect, je pense que tous les Français et pas que les Parisiens l’ont eu quand Leo Messi est arrivé. En retour, tu attends aussi que le respect soit réciproque et ça n’a jamais été le cas. Déjà parce qu’il n’a jamais mis en avant le pays. Paris. Au contraire, que des critiques. Quand il a pu se barrer sur des jours de repos à chaque fois, il le faisait. Il n’a jamais profité de Paris. Derrière quand il part, il met des tirs au Paris Saint-Germain comme je vous l’ai dit parce que ses prestations n’ont jamais été à la hauteur de ce qu’on espérait », lance le Français dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC.

La demande osée de Rothen aux supporters du PSG et de la France

Toujours rancunier, Jérôme Rothen a fait une demande particulière au public sportif français. Le chroniqueur souhaite que Leo Messi soit sifflé par les Français quand il sera sur le terrain des JO. A l’en croire, c’est le moyen de montrer à l’octuple Ballon d’Or que les Parisiens n’ont pas aimé ses déclarations sur le PSG et la France après son départ.

« On a vu très bien et il aurait dû se rendre compte très vite qu’il a été pris au Paris Saint-Germain et qu’il a signé au PSG lui, pour briller à la Coupe du Monde, on l’a très bien compris. C’était un terrain d’accueil où financièrement, il faisait bon vivre. Il y avait aucun club pour lui donner ce que le PSG lui a donné pour venir pendant deux ans. Il marchait sur le terrain mais il a été intelligent. Au moins, il ne s’est pas caché, il a préparé sa Coupe du Monde. Il l’a réussi à merveille, pas de problème. Derrière, qu’est-ce qu’on n’a pas entendu sur le fait qu’il est champion du monde, qu’il n’a pas été célébré correctement par les Français. Tu as battu l’Equipe de France en finale donc automatiquement, c’est sûr qu’on ne va pas te dérouler le tapis rouge. Mais quand même, il a eu une haie d’honneur, il a eu un trophée pour le féliciter de ce qu’il avait fait. Mais lui, rien. Il n’a rien donné et moi je te dis juste en tant que Parisien et Français, le revoir ici faire le beau avec l’Argentine, tant mieux pour lui. Mais j’ai envie de dire ‘’les gars, s’il y a moyen de contester le fait que Lionel Messi s’est foutu de notre tronche pendant deux ans, sifflez-le. Je ne dis pas qu’il faut être violent mais sifflez-le quand il sera sur le terrain pour lui montrer que nous, on est très mécontents de l’image qu’il a donnée du Paris Saint-Germain, de Paris et de la France" », tonne Rothen.