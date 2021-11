La décla choc de Guardiola sur Ronaldo et Messi

L'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, a parlé des capacités de Cristiano Ronaldo et de Lionel Messi lors de sa conférence de presse d'avant-match, avant le choc de la Ligue des champions entre son équipe et le Paris Saint-Germain, demain soir à l'Etihad Stadium.

Guardiola a entraîné Messi au FC Barcelone pendant quatre ans, l'aidant à passer d'un jeune homme incroyablement talentueux au meilleur joueur du monde. Cristiano a été le plus proche de l'Argentin pendant cette période, battant record sur record sous les couleurs du Real Madrid.

Cet été, Messi a quitté le FC Barcelone pour le PSG sur un transfert gratuit, tandis que Cristiano est retourné à Manchester United après un passage de trois ans à la Juventus. Les deux hommes sont toujours aussi performants parmi l'élite de l'élite et marquent des buts en Ligue des champions.

L'article continue ci-dessous

City compte actuellement un point d'avance sur le PSG dans le groupe A, mais a subi une défaite lors du match retour au Parc des Princes. Le PSG les a battus 2-0 ce soir-là grâce à des buts d'Idrissa Gueye et de Messi, un joueur dont Guardiola a révélé qu'il pouvait être difficile à marquer.

"C'est difficile", a déclaré Guardiola comme le rapporte Marca. "Parfois, quand Messi a le ballon, vous ne savez pas quoi faire, même lui ne sait pas ce qu'il va faire. Le [PSG] a quatre joueurs qui pourraient être la star des équipes du monde entier dans la même équipe. Mais je suis heureux qu'il joue encore au niveau auquel il joue.

"Ce que [Cristiano et Messi] ont fait sera presque impossible à imiter, peut-être que nous le verrons mais je ne pense pas que cela arrivera. C'est unique. [Il est difficile d'imaginer pouvoir] trouver deux joueurs comme Cristiano et Messi et qu'ils fassent ce qu'ils ont fait."