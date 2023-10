Le défenseur du Paris Saint-Germain Presnel Kimpembe est en fin de contrat à la fin de la saison. Le Barça à l'affût.

Le FC Barcelone va scruter le marché des transferts à la recherche de son prochain joueur libre pour l'été prochain, afin de poursuivre sa politique d'amélioration de l'effectif avec un budget limité. Pourtant, l'un des plus grands noms susceptibles d'être disponibles n'intéressera probablement pas les Blaugrana.

Le défenseur du Paris Saint-Germain Presnel Kimpembe est en fin de contrat à la fin de la saison et, à 28 ans, il a été suggéré qu'il cherche un nouveau défi. Jusqu'à présent, aucune discussion n'a eu lieu au sujet d'un nouveau contrat.

L'article continue ci-dessous

Bien sûr, le FC Barcelone est conscient qu'un joueur aussi fort est disponible sans contrepartie, mais Fabrizio Romano a déclaré à Caught Offside dans sa chronique exclusive que le club catalan regardait ailleurs pour l'été prochain.

"Kimpembe discutera de son avenir avec le PSG au cours de la seconde moitié de la saison. Pour l'instant, aucune décision n'a été prise".

"Je ne suis au courant de rien de concret avec Barcelone à ce jour, ils ont des priorités différentes".

Barcelone pourrait finir par revoir sa position, mais en termes de force en profondeur, on peut dire qu'il s'agit de sa position la plus forte actuellement. Jules Kounde, Ronald Araujo, Inigo Martinez et Andreas Christensen se disputent tous les minutes, et tous les quatre peuvent prétendre faire partie des meilleurs joueurs d'Espagne. Eric Garcia est également prêté à Gérone, qui devra prendre une décision sur son avenir l'été prochain.