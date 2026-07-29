La décision de Rodri fixe la date d'arrivée de Bouaddi à Manchester City

Manchester City semble avoir décidé de passer à l'action pour assurer l'avenir de son entrejeu, en jetant son dévolu sur l'un des plus grands talents montants d'Europe, dans une opération qui pourrait bouleverser les plans des Citizens pour la saison prochaine.

Selon les révélations du célèbre journaliste italien Fabrizio Romano, spécialiste des actualités liées aux transferts de joueurs et d'entraîneurs en Europe, la direction de Manchester City est pleinement confiante dans sa capacité à boucler le transfert du jeune international marocain Ayoub Bouaddi, joueur du LOSC Lille, dans les prochains jours.

Romano a affirmé, via son compte officiel sur le réseau social X, que les négociations entre toutes les parties s'accélèrent de manière significative et notable, et qu'un optimisme grandissant règne dans les coulisses de l'Etihad Stadium quant à l'imminence d'un accord définitif et à la conclusion de l'opération.

Il a précisé que le seul point restant en suspens concerne la date d'arrivée du joueur, puisqu'il n'a pas encore été décidé si Bouaddi rejoindra l'effectif des Citizens dès cet été, ou si son arrivée sera reportée à l'été 2027.

Il a indiqué que cette décision dépendra directement du dossier des joueurs sur le départ, à commencer par la situation de la star espagnole Rodri, dont le nom a été associé à un transfert vers le Real Madrid.

Bouaddi est considéré comme l'un des plus éminents produits du centre de formation du LOSC Lille, où il est actuellement lié au club français par un contrat courant jusqu'au 30 juin 2029, ce qui confère à Lille un poids de négociation considérable dans les discussions avec les clubs intéressés par ses services.

La valeur marchande actuelle du joueur s'élève à 80 millions d'euros, selon le site Transfermarkt, spécialisé dans l'évaluation des joueurs, un bond spectaculaire consécutif à sa prestation remarquée avec la sélection marocaine lors de la dernière Coupe du monde, où il est devenu l'un des plus grands espoirs montants du continent européen.

Bouaddi a disputé 96 matchs sous les couleurs de l'équipe première de Lille depuis sa promotion du centre de formation, au cours desquels il a délivré 4 passes décisives à ses coéquipiers, des chiffres qui reflètent ses qualités techniques prometteuses malgré son jeune âge, ce qui a fait de lui la cible des grands clubs européens.