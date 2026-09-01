L'Allemand Hansi Flick, entraîneur du FC Barcelone, a exprimé sa tristesse face à la décision de l'Argentin Lionel Messi de mettre un terme à sa carrière internationale, affirmant que l'ancien capitaine de l'Argentine restera à ses yeux le meilleur joueur du monde, après qu'il a mis fin à son parcours avec la sélection de son pays au terme d'une carrière historique riche en accomplissements.

Flick a déclaré, en réaction à la décision de Messi : « C'est le meilleur joueur du monde. C'est un joueur incroyable. J'ai vraiment apprécié ses performances lors de la Coupe du monde ; il a été formidable et impressionnant. »

L'entraîneur allemand a ajouté : « D'un côté, je ressens de la tristesse, mais c'est la vie. Il a réalisé une carrière magnifique, c'est le meilleur, et il l'a prouvé lors de la Coupe du monde. »

La décision de Messi intervient au terme d'une carrière internationale qui s'est étendue sur près de 20 ans, durant laquelle il a disputé 207 matches avec la sélection argentine et inscrit 125 buts, remportant la Coupe du monde 2022 et la Copa America à deux reprises, avant de conclure son parcours international à l'issue de la finale du Mondial 2026.

Messi avait longtemps souffert avant d'atteindre le sommet de la gloire avec l'Argentine, après avoir perdu la finale de la Coupe du monde 2014 ainsi que plusieurs finales de la Copa America, avant de conduire son pays au titre continental en 2021, puis au sacre en Coupe du monde au Qatar en 2022, écrivant ainsi le chapitre le plus important de sa carrière internationale.