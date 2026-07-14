La nomination de Slaven Bilić au poste de sélectionneur de l’équipe nationale croate relance le débat sur l’avenir de Luka Modrić, la star du Milan AC, qui envisageait sérieusement de mettre un terme à sa carrière internationale. Cependant, l’arrivée d’une personne en qui il a pleinement confiance à la tête des « Varangiens » l’amène à reconsidérer sa décision de raccrocher ses crampons en sélection.

Selon le quotidien espagnol AS, qui cite des sources proches du joueur, le lien solide tissé au fil d’années de collaboration et d’une amitié sincère pourrait s’avérer décisif. Le milieu de terrain milanais serait ainsi tenté de prolonger sa carrière internationale sous la houlette de son nouveau sélectionneur.

Une histoire de collaboration et de confiance mutuelle

Les deux hommes ont déjà collaboré avec succès lorsque Bilic dirigeait la sélection croate, forgeant un lien professionnel et amical solide, qui dépasse les frontières du terrain.

Pendant les quatorze années où Bilic a évolué loin de la sélection, dirigeant notamment West Ham, Watford, Al-Ittihad et Beşiktaş, il était de coutume que les deux hommes dînent ensemble dès que l’entraîneur se rendait à Madrid, témoignant d’une amitié solide et d’une complicité technique.

Modrić était tenu informé des négociations dès leur début.

Le milieu de terrain était parfaitement informé des discussions menées ces derniers jours par Bilic pour succéder à Zlatko Dalić à la tête de la sélection croate. Lors de certaines de leurs conversations téléphoniques, le joueur avait laissé entendre que la porte d’une prolongation de sa carrière internationale restait entrouverte si son ami prenait les rênes de la sélection.

Maintenant que Bilic est officiellement le nouvel entraîneur de la sélection nationale croate, Modrić dispose d’une réelle opportunité de prolonger sa carrière internationale sous la houlette d’un coach en qui il a confiance et qui comprend parfaitement son style de jeu.

Rumeurs concernant le Real Madrid… et un intérêt réel de la part d’Amorim

Ces derniers jours, des rumeurs ont évoqué un possible retour de Modrić au Real Madrid, mais des sources proches du joueur ont confirmé qu’il n’avait reçu aucun contact officiel de la part du club madrilène concernant un éventuel transfert.

En revanche, Ruben Amorim, le nouvel entraîneur du Milan AC, l’a contacté personnellement pour lui faire part de son vif désir de le voir rejoindre son effectif.

Pour l’instant, le milieu de terrain n’a pas encore officialisé sa décision, mais des sources proches du joueur assurent que lui et sa famille se sentent très à l’aise à Milan, malgré une saison qui s’est conclue en deçà des attentes.