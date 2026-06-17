Dans le cadre de sa préparation intensive en vue d’un match décisif de la Coupe du monde 2026, la sélection saoudienne a établi un programme d’entraînement rigoureux, calqué sur les horaires des rencontres, en prévision de son affrontement avec l’Espagne.

L’encadrement technique, emmené par Georgios Donis, a calé les trois prochaines séances – mercredi, jeudi et vendredi – à midi, heure d’Atlanta (19 h à Riyad).

Selon le quotidien saoudien Al-Riyadiah, ce choix stratégique doit permettre aux joueurs de s’acclimater parfaitement à l’horaire de leur rencontre face à la Roja, programmée dimanche prochain lors de la deuxième journée de la phase de groupes.

Après leur match nul encourageant face à l’Uruguay (1-1) disputé mardi matin, les Saoudiens ont immédiatement repris le travail en ouvrant une séance d’entraînement au public et aux médias au stade Q2 d’Austin, leur camp de base durant la Coupe du monde.

Selon les informations recueillies par le journal saoudien, l’entraîneur grec Georgios Donis a organisé des séances de récupération en salle de préparation physique pour les joueurs ayant débuté contre l’Uruguay.

Pendant ce temps, le reste du groupe a enchaîné sur des exercices techniques sur la pelouse, tandis que les gardiens travaillaient leur réactivité et leur vitesse de déplacement avec des exercices spécifiques.

Donis doit par ailleurs reprendre ses réunions techniques quotidiennes avec le groupe dès mercredi, en commençant par analyser les erreurs commises face à l’Uruguay afin de les corriger avant d’affronter l’Espagne.

Les trois prochaines séances sont maintenues à Austin, sur la pelouse du Q2 Stadium, puis la délégation prendra la direction d’Atlanta afin d’y tenir sa dernière répétition, le samedi, au Mercedes-Benz Stadium, théâtre du choc face aux champions d’Europe.

Ce programme rigoureux souligne l’importance que l’encadrement technique accorde à la préparation physique, technique et mentale en prévision d’un match difficile face à l’un des principaux favoris du titre.