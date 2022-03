La décision d'Haaland dépendante du Ballon d'Or ?

Erling Haaland est dans la position confortable de pouvoir choisir son prochain mouvement. La star du Borussia Dortmund est recherchée par Manchester City, le Real Madrid et presque tout le monde en ce moment, et le FC Barcelone est troisième dans la course pour le recruter l'été prochain.

Les Catalans feront tout ce qu'ils peuvent pour convaincre le joueur de 21 ans de venir au Camp Nou, et ils veulent à tout prix éviter de voir Haaland et Kylian Mbappé arriver au Real Madrid.

Haaland veut faire partie de l'histoire du football, et il pense que son prochain transfert devrait se faire vers un club qui lui permettrait de concourir correctement pour le Ballon d'Or. C'est devenu une obsession pour lui, et il l'a fait savoir à Mino Raiola, son agent.

Raiola, clé de l'avenir de Haaland

Depuis un an, Raiola et le père du joueur discutent avec les plus grands clubs européens, visitent les terrains d'entraînement, s'enquièrent du rôle qu'il aurait dans chacun d'eux et tentent d'en savoir plus sur chacun des projets du continent. Jusqu'à présent, la priorité a été donnée à Manchester City et au Real Madrid.

Certaines de ces réunions n'ont pas été rapportées et sont restées silencieuses, mais celle avec Joan Laporta a fait sensation, car les fans de Barcelone se sont enthousiasmés l'année dernière lorsque les représentants du joueur ont atterri en Catalogne pour des discussions.

Haaland veut être un joueur important où qu'il aille, mais cela ne le dérange pas de jouer avec un autre grand nom en attaque. Il sait que travailler avec Mbappé au Real Madrid pourrait l'aider dans sa quête d'un Ballon d'Or.