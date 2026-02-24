La déchéance pour cette star du Barça

Les Catalans ont réalisé une bonne prestation, notamment grâce à João Cancelo, auteur d'une performance remarquable.

Le début de son second passage en Catalogne a été compliqué pour Cancelo, puisque le match contre Levante n'était que sa troisième titularisation toutes compétitions confondues (sa deuxième en Liga). Cependant, après sa prestation de haut niveau au Camp Nou, il a toutes les chances de s'imposer dans le onze de départ du Barça, ce qui est une mauvaise nouvelle pour Alejandro Baldé.

Baldé n'a pas été titularisé lors des deux derniers matchs du Barça, contre Gérone et Levante. Selon MD, il risque fort de perdre sa place de titulaire, Hansi Flick lui ayant préféré Gerard Martín et Cancelo lors de ces rencontres à Montilivi et au Camp Nou respectivement.

Baldé a été irrégulier cette saison. Il a parfois bien joué, mais il a trop souvent peiné, ce qui explique probablement la décision de Flick de tenter une autre tactique lors des deux derniers matchs.

La mise à l'écart de Balde intervient dans un contexte de rumeurs de transfert.

La situation de Balde survient alors qu'il est annoncé sur le départ de Barcelone lors du prochain mercato estival. Manchester United a manifesté son intérêt, tandis que l'Inter Milan pourrait également tenter de recruter le défenseur de 22 ans.

La situation de Balde est sans aucun doute préoccupante pour Barcelone. Il a à peine progressé depuis ses débuts en équipe première il y a cinq ans, et même s'il a encore le temps de franchir un cap, l'intérêt qu'il suscite oblige à prendre une décision quant à son transfert. Cette décision reviendra à Flick et au directeur sportif Deco.