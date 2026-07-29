Le FC Barcelone a défini les grandes lignes du match amical qu'il disputera au Maroc au cours de la période à venir, avant le début de la nouvelle saison footballistique 2026-2027.

Des rapports de presse avaient révélé, plus tôt, la volonté du Barça de disputer un match amical au Maroc, avant que le journal catalan « Sport » ne dévoile les détails de cette rencontre.

Le journal a précisé que le club catalan travaille actuellement à finaliser les détails de ce match, qui se jouera dans la ville marocaine de Tanger, le 15 août prochain.

Le journal a indiqué que le Barça a arrêté son choix sur une rencontre face à l'un des clubs marocains, d'autant plus que le championnat local ne débutera pas avant le mois d'octobre prochain.

Ce match sera l'avant-dernier disputé par le Barça dans le cadre de sa préparation pour la nouvelle saison, avant d'affronter Al Ahly d'Égypte, le 19 août prochain, sur la pelouse du Spotify Camp Nou, dans le cadre du Trophée Joan Gamper amical.

Le club catalan effectue actuellement un stage en Angleterre, qu'il clôturera par deux rencontres amicales face à Birmingham City le 31 juillet en cours et à Preston North End le 3 août prochain.

Ensuite, le Barça se rendra en Italie, le 8 août prochain, pour disputer le tournoi triangulaire d'Udine, au cours duquel il affrontera les Anglais de Nottingham Forest et les Italiens de l'Udinese, avant les matches amicaux au Maroc et face à Al Ahly.